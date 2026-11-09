Pedro Sánchez: "Ganar el Mundial en Estados Unidos y que Trump diera la copa a España fue un orgasmo político"

Archivo - Gianni Infantino, Donald J. Trump, Pedro Sánchez y los Reyes de España - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

El presidente del Gobierno confía en que la final de la Copa del Mundo 2030 sea en España

"Ganamos en Sudáfrica, ganamos en Nueva York, en 2030 nos toca ganar en España"

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confesó que la decisión de la sede de la final del Mundial 2030, que organizará España junto a Portugal y Marruecos, está en manos de la FIFA, pero se mostró optimista con que España vuelva a ser campeona y en casa, al tiempo que reconoció un "orgasmo político" el pasado verano.

"Este es un tema importante. Esto lo decide la FIFA, pero es cierto que hay dos países que organizamos, o que lanzamos esta idea, España y Portugal, le correspondía a Europa por la rotación, e incorporamos a un país hermano como es Marruecos", dijo Sánchez este lunes en una entrevista televisiva a La Séptima que recoge Europa Press, ante los rumores sobre la final en el país africano.

El jefe del Ejecutivo fue preguntado por la gran incógnita de quién será el país que acoja el partido decisivo en 2030, tras las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, instando a retirar la candidatura si no es España la elegida. "Creo que España es el país que más partidos va a acoger del Mundial, así está propuesto", añadió, recordando además el estatus de 'La Roja'.

"Somos campeones. Ganar la Copa del Mundo en Estados Unidos y que (Donald) Trump se la diera a la selección española para mí fue un orgasmo político", añadió entre risas, en un paréntesis dedicado a su conocida tensión con el presidente de Estados Unidos por distintas discrepancias. "Más allá de eso. Ganamos en Sudáfrica, ganamos en Nueva York, en 2030 nos toca ganar en España", zanjó.