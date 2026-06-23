Rafael Louzán: "La capacidad de crítica con España ha sido demasiada y quizás injustificable"

Rafael Louzán junto al seleccionador nacional Luis de la Fuente antes del España-Arabia Saudí del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, opina que "la capacidad de crítica a nivel mediático" con la selección masculina tras el empate sin goles ante Cabo Verde en el estreno del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue "demasiada y quizás injustificable", mientras que, por otro lado, de Lamine Yamal, confesó que el combinado nacional ""necesitaba un referente de este calibre" y le señaló como "un fenómeno deportivo y social" en esta Copa del Mundo.

"A nivel mediático también yo creo que ha sido demasiada la capacidad de crítica con España y creo que era quizás injustificable. Primero porque se acaba de demostrar que Cabo Verde es una gran selección, que hay que tener respeto por todos los equipos", aseguró Louzán en una entrevista al programa 'Tablero Deportivo' de RNE.

El dirigente recordó que se ha demostrado en este torneo que "no hay selección pequeña" y que "hay que respetar a todo el mundo", mientras que vio tranquilo al seleccionador nacional Luis de la Fuente y que "nunca" les trasladó preocupación. "Luis es una persona tremendamente empática, pero la procesión va por dentro y ahí seguramente, como a todos nos pasó, porque vamos con unas expectativas, alguien podría pensar si se iba a repetir la película", indicó.

Sin embargo, no cree que esto le pudiese pasar al riojano porque "los mimbres están ahí y hay una gran selección". "Por lo tanto, estaba muy confiado. Además, era el día de su cumpleaños y estuve con él en la antesala del vestuario y estaba muy seguro de lo que quería. Aparte, yo creo que Luis sabe muy bien interpretar cuando una cosa falla y después reajustar, porque también es verdad que tiene mimbres para ello, por lo tanto, creo que en ese sentido una vez más nos ha sorprendido para bien", zanjó.

Por otro lado, recalcó el impacto que ha tenido Lamine Yamal. "El domingo, en el estadio, cuando sale la alineación y sale él, el coro era unánime en torno a él. Y aparte hay una cosa sorprendente, que los espectadores que había se levantaron de sus asientos para aplaudirle. Por lo tanto, es un fenómeno deportivo, social y también es un fenómeno de verdad", afirmó.

"Como persona tiene una cabeza muy bien amueblada de verdad, es un chaval extraordinariamente cariñoso y que sabe, con sólo 18 años, administrar todo ese cariño y respaldo social que está teniendo en todo el mundo", añadió del extremo del FC Barcelona.

El dirigente gallego no esconde que el joven de 18 años podría protagonizar "la sucesión" de Leo Messi y que la selección "necesitaba un referente de este calibre" después de haber tenido jugadores como Iker Casillas, Xavi Hernández o Sergio Busquets. "Lamine es una pieza clave, sin duda, pero hay que recordar que este equipo, de los 26 que están aquí, son una verdadera familia y creo que debemos destacar todo eso", remarcó sobre la importancia del extremo.

Durante el partido ante Arabia Saudí, el presidente de la RFEF pudo hablar con su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, el cual "estaba sorprendido del respaldo que tiene una selección como España ante cualquier otra selección", y al que espera volver a ver "muy pronto para analizar el Mundial de España".

"NI ENTENDIBLE NI JUSTIFICABLE" QUE LA FINAL EN 2030 NO SEA EN ESPAÑA

Y de esta cita prevista para 2030, el mandatario recordó que en la última reunión del grupo de trabajo en la que estuvo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez recalcaron que "hay tres cosas fundamentales que España tiene que defender y saber defender" de cara a hacer "el mejor Mundial de la historia"..

"Primero, que tenemos una capacidad organizativa única en el mundo de grandes eventos. Segundo, tenemos 11 sedes, ahora mismo tenemos nueve admitidas de manera preferencial, no está todavía cerrado este tema. Sí le hemos dicho a FIFA que incluyeran, a cambio de dos que se han caído, Málaga y A Coruña, a Vigo y a Valencia, y en principio la predisposición por parte de FIFA está siendo buena. Tenemos que seguir manteniendo que España tenga 11 sedes, pero eso no quiere decir que sea palabra de Dios", prosiguió Louzán.

El presidente de la RFEF tiene claro que el tercer punto a defender es que la final sea en España porque "no sería entendible ni justificable" que no lo fuese. "Hay muchos datos y el primero es que tenemos el 55 por ciento de peso de la organización de este Mundial", explicó.

"El segundo es que fuimos el país que ha liderado esta candidatura, y si añadimos que somos de los mejores del mundo organizando grandes eventos y teniendo además como España líder mundial en fútbol femenino, prácticamente segunda en líder mundial en fútbol masculino, creo que está perfectamente justificable que España tiene que ser la sede de esa gran final", sostuvo.

Sin embargo, sabe que "en todo caso debe ser FIFA la que tenga la última palabra". "Nosotros acompañaremos a FIFA en todo momento e intentaremos también, y espero lograrlo, que sea el mejor Mundial de la historia porque es como el del Centenario, y creo que España se lo merece por su capacidad organizativa, porque tiene cultura de fútbol, pero también una cultura gastronómica y paisajística única en el mundo", subrayó.

"Yo estoy convencido, además, que incluso en este año 2026 España probablemente sea el país con mayor número de visitantes del mundo, y eso quiere decir muchas cosas. Por lo tanto, hasta incluso si somos también capaces de organizar bien el Mundial de fútbol es que ya cerraremos el círculo", sentenció Louzán.