Ralf Rangnick: "No le vamos a dar mucho espacio a Lamine Yamal"

El seleccionador austriaco Ralf Rangnick durante la rueda de prensa previa al duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante España. - Georg Hochmuth/APA/dpa

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador austriaco Ralf Rangnick ha comentado este miércoles que Lamine Yamal es "un excelente jugador" y que no le van a permitir tener "mucho espacio" en el duelo de dieciseisavos de la Copa del Mundo, una eliminatoria en la que quieren "dar la sorpresa".

"Lamine Yamal es un excelente jugador y lo será parea los próximos 12-13 años si sigue sano y está centrado, como Leo Messi es uno de los jugadores que vamos a ver muy de cerca. No le vamos dar mucho espacio y es un futbolista que me gusta, le vamos a permitir lo menos posible", afirmó el seleccionador austriaco en la rueda de prensa previa al duelo de dieciseisavos de final ante España.

Rangnick apuntó que no han jugado contra España en los últimos tiempos, y que en el Mundial todos sus rivales han sido de fuera de Europa. "Queremos dar la sorpresa. Vimos el partido ante Uruguay y son muy agresivos, con fuerza física, y hablamos suficiente de los jugadores españoles", añadió.

El alemán expresó que deben realizar su "mejor esfuerzo" y "traspasar" sus límites para ganar a España. "Tenemos el potencial para lograrlo, no me cabe duda. Pero tendremos que tener un desempeño superior a España. Somos conscientes del rival que tenemos que batir. Tenemos que ir con la confianza de que podemos ganar", agregó.

Por su parte, explicó que el equipo "está en el final de "una temporada muy larga", y que no pueden influir en si los equipos están "en buena condición física o no". "Hemos estado cuatro semanas trabajando, hay que hacer lo que hay que hacer, hemos trabajado muy bien", concluyó.