El Ramón Sánchez-Pizjuán, un fortín para alargar la racha de imbatibilidad

Archivo - Imagen genera del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol jugará este martes su segundo partido de la Liga de Naciones 2026-2027, un duelo contra Croacia en el que espera alargar su racha de imbatibilidad apoyado no sólo en su actual momento de resultados sino por hacerlo en el fortín que es históricamente el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.

España empezó una nueva competición con buen pie y con su triunfo por 2-3 ante Inglaterra en su templo de Wembley alargó a 40 su racha de partidos oficiales sin perder. Su último revés fue en Glasgow el 28 de marzo de 2023 ante Escocia (2-0) y desde esa fecha, sólo Colombia, con un 0-1 en un amistoso en marzo de 2024 en Londres, ha sido capaz de ganar a la 'Roja'.

Ahora, la actual campeona del mundo y de Europa tratará de seguir sin hincar la rodilla ante Croacia, visitante en un Ramón Sánchez-Pizjuán donde nunca ha perdido en su historia en sus anteriores 25 encuentros, con 20 victorias y cinco empates. Además, vuelve al feudo de Nervión once años después de la última ocasión, con triunfo por 1-0 ante Ucrania en marzo de 2014 en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2016 y con gol de Álvaro Morata.

El primer duelo en el Pizjuán fue en marzo de 1961, con victoria por 2-0 ante Argentina, y tres años después el feudo sevillista empezó a apuntalar su fama de talismán para la selección tras batir 5-1 a la República de Irlanda en la ida de los cuartos de final de la Eurocopa de 1964 que posteriormente conquistaría.

A partir de ahí fue labrando un fortaleza junto a una afición que se volcó siempre con los suyos para llevarle en volandas hacia victorias claves como el 1-0 a los Países Bajos en la clasificación para la Eurocopa de Francia de 1984, o el idéntico marcador ante Dinamarca y con un jugador menos para sellar el billete al Mundial de Estados Unidos de 1994.

Un balance de 20 triunfos y sólo cinco empates, ante la URSS (0-0) en 1971, la República de Irlanda (0-0) en 1992 y Bélgica (1-1) en 1995 en partido oficial, y con un balance de 55 goles a favor y tan sólo seis en contra. De hecho, ninguna selección visitante ha marcado más de un gol en el Sánchez-Pizjuán.

Y es que Sevilla siempre ha sido una ciudad que ha dado siempre mucho cariño a la 'Roja', donde también tiene una buena estadística en los otros dos estadios principales de la ciudad, el Benito Villamarín y La Cartuja, para un total de 55 partidos, 42 de ellos saldados con victoria, por tan sólo cuatro derrotas.

En el recinto del Real Betis, España ha jugado en 15 ocasiones, con doce triunfos, entre ellos el recordado 12-1 a Malta que dio el milagroso billete para la EURO de 1984, y dos derrotas, ante Inglaterra por 2-3 en la fase de grupos de la Liga de Naciones 2018-2019 y ante Francia por 1-2 en la fase de clasificación para la Eurocopa de 1992.

Mientras que en La Cartuja, que fue su sede en la Eurocopa de 2021, ha jugado un total de doce veces, con sólo dos derrotas, en amistosos ante Argentina (0-2, 1999) y Países Bajos (1-2, 2000). En ese feudo se recuerda sobre todo el 6-0 en 2020 a Alemania para sellar el pase a la 'F4' de la Liga de Naciones, en un partido disputado a puerta cerrada por la pandemia.