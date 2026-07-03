Roberto Martínez: "Diogo Jota es nuestra luz en el Mundial"

Roberto Martínez, Cristiano Ronaldo, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la selección de Portugal, Roberto Martínez, recordó que los partidos del Mundial se están decidiendo en los "detalles" y explicó la sustitución de Cristiano Ronaldo en la agónica victoria (2-1) sobre Croacia, guiados por la "luz" del fallecido Diogo Jota para acceder a octavos de final.

"Estamos en un Mundial, y punto. Los partidos son muy competitivos. La primera parte fue muy buena, fuimos superiores a Croacia. Nos faltó un gol, pero logramos neutralizar lo que Croacia hace muy bien. La segunda parte fue completamente diferente, un partido totalmente abierto", explicó en rueda de prensa.

"Estoy muy contento porque mostramos mucho corazón, pero también porque utilizamos diferentes enfoques. Hay aspectos tácticos que necesitamos mejorar", añadió, destacando las emociones que sintieron en una torneo marcado por el recuerdo, en especial a Diogo Jota, de los que ya no están. "El año en que homenajeamos a Diogo Jota y a André Silva, pero también al padre de Ricardo Carvalho", dijo.

"Jugando contra Croacia, el último equipo contra el que Diogo Jota marcó con la selección nacional, y una victoria por 2-1, el gol número 21 de Diogo Jota. Muchas señales. Señales muy hermosas de la fuerza y la energía que Diogo Jota aportó a la selección nacional, un foco de confianza, y señales de que tenemos la responsabilidad con Diogo de seguir mostrando los valores del equipo que teníamos. Él es nuestra luz guía en la Copa del Mundo", afirmó.

Por otro lado, el técnico español explicó la sustitución de Cristiano Ronaldo en el tramo final por la necesidad de reforzar el centro del campo. "Es importante poder aprovechar los diferentes perfiles de jugadores que tenemos. La primera parte fue la mejor que hemos jugado en el Mundial, en cuanto a intensidad, estructura e intención de controlar el partido contra un rival dominante", dijo.

"En la segunda parte, hay dos partidos distintos: el primero, cuando Croacia marca y aprovechamos a los jugadores que tenemos. Gonçalo Ramos es un jugador que siempre aporta valor cuando entra al campo, al igual que Bernardo, Chico... Es importante empezar bien y terminar aún mejor. Arriesgamos mucho con dos delanteros, pero luego necesitábamos otro centrocampista, así que sacamos a uno", zanjó.

Por otro lado, el seleccionador luso se refirió al cruce con España en octavos de final. "Conocemos muy bien a España, y ellos también nos conocen a nosotros. Será un partido fantástico, dos equipos que querrán tener el balón y buscarán el gol rápidamente. Va a ser un gran partido. Si analizamos todos los partidos de dieciseisavos de final, salvo el de Francia, que creo que fue muy superior, todos los demás se están decidiendo por detalles. Creo que será muy parecido", apuntó.

"Estoy muy satisfecho con cómo neutralizamos a Croacia. La capacidad que tuvimos para darle la vuelta al marcador después de ir perdiendo, solo por eso, sumado a la calidad mostrada en la primera parte, creo que nos hizo superiores. Me encanta hablar de sueños porque desde pequeños soñamos con esto, y por supuesto tenemos que seguir soñando. Como entrenador, tengo que allanar el camino para que podamos alcanzar ese sueño", terminó.