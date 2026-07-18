Rodríguez Uribes: "Estamos en la edad dorada de nuestro fútbol, tanto masculino como femenino"

Archivo - José Manuel Rodríguez Uribes, durante un evento con prensa. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha asegurado que "estamos en la edad dorada de nuestro fútbol, tanto masculino como femenino", en la víspera de que se dispute en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey, EE.UU.) la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"La final del Mundial que enfrentará a España y Argentina marca un momento trascendente. En primer lugar, por lo más evidente. No sabemos si volveremos a vivir algo así, aunque a este equipo joven le sigue quedando un enorme recorrido por delante", indicó este sábado Rodríguez Uribes a través de una nota de prensa gubernamental.

"Estamos en la edad dorada de nuestro fútbol, tanto masculino como femenino, con éxitos recurrentes a nivel absoluto y categorías inferiores que son fuente de grandes augurios y que completan el extraordinario momento del deporte español. Pero nada garantiza el triunfo a futuro. Por eso, debemos disfrutar de este presente único", añadió en su nota el secretario de Estado para el Deporte.

"El equipo que ha construido Luis de la Fuente es un motivo de orgullo. Su juego colectivo, entusiasta y, por supuesto, de gran nivel, refleja el enorme trabajo que la Real Federación Española de Fútbol desarrolla desde las etapas formativas hasta esta gran obra que es nuestra selección absoluta", concluyó Rodríguez Uribes en su comunicado.