Santi Denia, sobre Lamine Yamal: "¿Porque tenga 19 años no le vas a dar un Balón de Oro?"

Santi Denia, seleccionador de Repúblca Checa. - Kamaryt Michal/CTK/dpa

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador checo masculino de fútbol, Santi Denia, ha afirmado que Lamine Yamal "es el mejor del mundo ahora mismo" y que a su juicio "no hay otro" candidato más adecuado para llevarse el próximo Balón de Oro, restando importancia a que el delantero del FC Barcelona y de la selección española "tenga 19 años" todavía.

"Ha ganado Mundial, es diferencial, está en un momento ahora espectacular y yo creo que se lo merece. Yo se lo daría a otro, que es Iniesta, pero ese va a ser complicado ya", bromeó Denia este miércoles durante una entrevista para 'Radiogaceta de los deportes', de RNE.

"¿Porque tenga 19 años no le vas a dar un Balón de Oro? Es el mejor del mundo ahora mismo, no hay otro mejor que él. Entonces, en el momento es el mejor. 19 años, bueno, pues 19 años", aseveró el entrenador del próximo adversario de la 'Roja' dentro de su grupo en la Nations League.

En ese sentido, dijo estar "trabajando mucho" de cara al partido del sábado en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo. "Este periodo es muy intenso y no tienes tiempo para más; para recuperar, para intentar buscar y dar soluciones a los jugadores y que los jugadores estén bien y que no tengan que no tengan ningún problema", reflexionó al respecto.

"Nunca te lo hubieras imaginado. Pero mira, al final la vida te lleva a estos destinos y encantado de poder jugar contra España porque eso quiere decir que estás en una selección nacional y que estás en un buen nivel. La verdad que estoy encantado con esta federación, con el presidente, con el director deportivo, con los jugadores, con el país y con los clubes", resumió sus primeros meses como entrenador en Chequia.

"Hay un reto bonito para un crecimiento en cuanto a la federación. Me recuerda a la RFEF cuando yo empecé, hay un desarrollo de infraestructuras, hay un desarrollo de ideas y me recuerda un poco a cuando empecé en la RFEF", comparó el técnico español ambos organismo.

"En lo deportivo, apretados porque es la mejor selección del mundo. Vamos a intentar... bueno, vamos a intentar ganar. Iba a decir 'vamos a intentar competir bien', pero si solo quieres competir bien y no quieres ganar y no deseas ganar, es difícil conseguir algo positivo contra España. Vamos a buscarle las vueltas. Nos conocemos todos, los jugadores, el entrenador... Entonces, será difícil sorprender", admitió.

Luego dijo ver a la 'Roja' "con hambre". "Le veo con hambre y eso es bonito para una selección. Y nosotros con crecimiento dentro de lo que es este torneo en cuanto a la exigencia, a lo que es la dificultad, con crecimiento a nivel de grupo, a nivel de sentido de pertenencia, de compromiso, que ahora mismo en esta federación es importante", indicó.

Además, recordó la final de la última Copa Mundial de la FIFA, con éxito de España en East Rutherford (Nueva Jersey). "Alguna lágrima cayó con la familia y con David Gordo, que hemos estado también muchos años juntos allí", se refirió Denia al actual seleccionador español sub-21.

"Casi todos los jugadores han pasado por nosotros y no te haces responsable, ni mucho menos, pero nuestro granito de arena lo pusimos para que esos jugadores tuvieran esas experiencias de máximo nivel", reivindicó. "Me alegro de que esté el campo lleno, de que la gente anime a España y que nosotros podamos darle un susto", comentó sobre Oviedo.

Después fue preguntado sobre lo que hace falta para ganar al vigente campeón del mundo. "De todo. Ser un equipo, trabajar como un equipo, creer como un equipo, defender como un equipo, atacar cuando haya que atacar, hacerles las vigilancias, hacerles la represión, hacerles una presión tras pérdida, etc. Pues lo que es el fútbol, pero sabiendo que tienes delante a los mejores del mundo, literalmente, porque son campeones del mundo", recalcó el seleccionador de Chequia.

"No me sorprende porque creo en ellos y les he visto cómo han competido en unos JJ.OO., en Europeos, en la experiencia que han tenido con las pequeñas. Entonces, no te sorprende porque es que son muy buenos, es que luego están en equipos de élite donde les dan la oportunidad de jugar al máximo nivel. Son muy buenos y luego han hecho equipo, que eso es la base de una selección nacional", elogió a España.

En concreto, alabó a Cubarsí. "Es el mejor central que hay ahora mismo. Con Eric Garcia no soy objetivo, pero es que Pau ahora mismo está marcando diferencias a nivel defensivo, a nivel de juego, a nivel de todo. Y sí, lo pasa es que él es tranquilo, no creo que necesite más 'social media', digamos. De hecho, yo creo que no necesita ni quiere, es un pedazo de futbolista", reiteró sobre el joven central del Barça.

"No hay otro secreto en esto del fútbol y de las selecciones nacionales. El campeón del mundo fue el equipo, no fue Lamine; que Lamine de hecho creo que no metió ningún gol en la fase final del Mundial. Fue el equipo el que ganó el Mundial, es la clave en las selecciones. Entonces, vamos a tratar de, con nuestras armas, intentar mantener el balón, de ir a la profundidad cuando toque, de encontrar el tercer hombre, de defender como un equipo, de líneas de carrera. Lo que hemos aprendido y lo que creemos en ello", explicó Denia.

Otro tema muy candente en el entorno de la 'Roja' es la reciente renovación de Luis de la Fuente. "Pocos años me parecen. Le tenían que haber hecho más. Luis es el mejor, conoce ese entorno, vive en ese entorno, es feliz en ese entorno y los jugadores creen en él. ¿Qué puedes pedir más? Yo le firmaría vitalicio, eso es. Un fijo", exclamó.

Mientras, le preguntaron por la figura del exjugador Antonin Panenka en la cultura futbolística checa. "Tuve la suerte y la oportunidad de conocerlo en el campo del Bohemians. Nos contó la historia del equipo, por qué lleva el canguro. Estuve con él y empapándome de la historia de la esencia del país y de Panenka, que es el creador de una manera de tirar un penalti en una final de un Europeo del año 76. Panenka aquí está en todos los sitios", perseveró Denia.

"Tenemos mucho trabajo, intentamos desarrollar nuestra idea y nuestra manera de hacer una federación junto con Pavel Nedved y hay una oportunidad bonita de desarrollo y de crecimiento. Y no vemos la dificultad, vemos que hay ese futuro y ese desarrollo en este país y en esta federación", resaltó acerca del máximo organismo de Chequia.

Como colofón, volvió a mirar a ese inminente duelo en Oviedo contra la selección española. "Es verdad que es muy bonito, es especial, es ilusionante. Estoy apretado porque estás apretado, juegas contra España y te aprietas, pero mucha ilusión y muy bonito en el país donde has nacido jugar con otra selección y poder competirle", concluyó Denia.