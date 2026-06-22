Schlotterbeck dice adiós al Mundial por la rotura del ligamento medial del tobillo izquierdo

Nico Schlotterbeck con Alemania - Tom Weller/dpa

WINSTON-SALEM (ESTADOS UNIDOS), 22 Jun. (dpa/EP) -

El defensa alemán Nico Schlotterbeck se perderá lo que resta del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 por una rotura del ligamento medial del tobillo izquierdo que sufrió el sábado ante Costa de Marfil, según ha confirmado la agencia alemana dpa.

El jugador del Borussia Dortmund, de 26 años, deberá estar apartado de los terrenos de juego unos dos meses. La lesión de Schlotterbeck en su 29º partido internacional con Alemania supone un duro golpe para el seleccionador Julian Nagelsmann, que lo consideraba fundamental en el centro de la defensa, dada su capacidad para la construcción de juego y su condición de zurdo.

Debido a la lesión, Antonio Rüdiger está considerado el principal candidato para sustituirlo en la zaga. El jugador del Real Madrid, de 33 años, ya reemplazó a Schlotterbeck contra Costa de Marfil y su titularidad el jueves contra Ecuador se da casi por supuesta.

Los otros defensas centrales convocados por Nagelsmann son Waldemar Anton, compañero de Schlotterbeck en el Dortmund, y Malick Thiaw, del Newcastle inglés.