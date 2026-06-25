El seleccionador de Marruecos dice que tienen "todos los ingredientes" para ganar el Mundial

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, en rueda de prensa en el MetLife Stadium de East Rutherford. - Jess Stiles/ZUMA Press Wire/dpa

ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, cree que su equipo tiene "todos los ingredientes" para ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras remontar (4-2) a Haití en la tercera y última jornada del grupo C, y clasificarse para los dieciseisavos de final como segunda tras Brasil.

"Los jugadores y la afición creen en ello, y nuestros rivales nos ven con otros ojos. Tenemos todos los ingredientes para ser la mejor selección. Yo creo en ello, y los jugadores también", comentó el técnico, de 49 años.

Los campeones de África podrían enfrentarse a Países Bajos en los dieciseisavos de final, el lunes en Monterrey (México). "No me importa contra quién juguemos. Estaremos preparados", afirmó Ouahbi, nacido en Bélgica y que pasó muchos años trabajando en las categorías inferiores del Anderlecht.

Marruecos hizo historia al alcanzar las semifinales del Mundial de 2022 en Catar, torneo en el que finalmente quedó en cuarto lugar tras caer por 2-1 ante Croacia.

Marruecos reafirmó su condición de favorito para triunfar en el Mundial al ganar la Copa Africana de Naciones como anfitriona, aunque la victoria en la final contra Senegal le fue adjudicada por la Junta de Apelación de la CAF porque su rival abandonó el terreno de juego unos minutos y le dio el partido por perdido por 3-0.

Haití se adelantó en el marcador en dos ocasiones, pero Marruecos respondió en ambas antes de sellar la victoria. "Sabíamos que Haití no tenía nada que perder. Pero demostramos una gran determinación y remontamos dos veces. Eso nos da fuerzas para los próximos partidos", declaró el capitán, el jugador del PSG Achraf Hakimi.