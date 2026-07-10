Solbakken: "Mis jugadores están relajados, pero con ganas de competir, es un buen equilibrio"

El seleccionador de Noruega Stale Solbakken en rueda de prensa durante el Mundial 2026 - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 10 (dpa/EP)

El seleccionador de fútbol de Noruega, Stale Solbakken, tampoco dudó en asegurar que Inglaterra, su rival este sábado en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tiene "más presión" que su equipo, donde ve a sus jugadores "relajados, pero con ganas de competir", y donde destacó el papel ejercido hasta ahora por el colchonero Alexander Sorloth.

"Creo que Inglaterra tiene más presión que nosotros y que mis jugadores están relajados, pero con ganas de competir. Creo que es un buen equilibrio", afirmó Solbakken este viernes en la rueda de prensa previa al histórico duelo de cuartos de final en el Hard Rock Stadium de Miami.

El entrenador nórdico se refirió también al papel de Alexander Sorloth, futbolista del Atlético de Madrid, que juega escorado en un lado y que aún no ha marcador en el torneo. "Sorloth ha hecho un trabajo muy bueno para el equipo; además, ayuda a Erling (Haaland)", declaró. "A veces no ha estado del todo bien con el balón, pero su presencia física en el equipo ha sido positiva. Siempre quiere marcar un gol y aún no es demasiado tarde para ello", añadió.

De Haaland, apuntó que, "para ser sincero", el delantero del Manchester City no una "hambre" goleadora "tan grande durante los entrenamientos". "Cuando entrena, cuando participa, tiene hambre de goles, pero en un par de esas sesiones de entrenamiento no ha mostrado tanta hambre", remarcó.

Solbakken tampoco le quiso dar demasiada importancia al impacto del calor en Miami. "Creo que, obviamente, la intensidad es una parte cada vez más importante del fútbol actual. Los jugadores están cada vez más en forma y hay que tener en cuenta el clima de aquí, influye en la presión de todos los equipos. Se trata de dos países que parten de las mismas condiciones a la hora de ejercer presión", advirtió.