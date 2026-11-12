Sonia Bermúdez dará el viernes 20 de noviembre la lista para los amistosos ante Chile y Venezuela

Archivo - Sonia Bermúdez durante una rueda de prensa - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, dará a conocer el próximo 20 de noviembre las jugadoras convocada para disputar los dos últimos encuentros internacionales amistosos del 2026 ante Chile y Venezuela.

Según informó este viernes el combinado nacional, la entrenadora madrileña facilitará sus elegidas aprovechando la celebración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) de la segunda edición del Congreso Internacional de Fútbol Femenino ELEVA que tendrá lugar en las instalaciones de la sede federativa los días 20 y 21 de noviembre.

La lista de convocadas se desvelará, como es habitual, a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y posteriormente, a partir de las 12.30 horas, la seleccionadora nacional atenderá a los medios de comunicación en el Salón Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

España, actual campeona del mundo y número uno del ranking de la FIFA, cerrará la última 'ventana FIFA' del año en casa, midiéndose a Chile el 28 de noviembre en León y a Venezuela el 4 de diciembre en A Coruña.