La Sub-21 comienza ante Japón sus pruebas de cara el Europeo de 2027

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española sub-21 se enfrentará este viernes (19.00 horas) a la selección de Japón en el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo, un encuentro amistoso donde los anfitriones tendrán su primer test serio de cara al próximo Campeonato de Europa de la categoría, que se disputará del 16 de junio al 3 de julio de 2027 en sedes de Serbia y de Albania.

Con el billete para ese torneo ya en el bolsillo desde el pasado mes de octubre, la 'Rojita' comienza sus pruebas para llegar de la mejor manera posible a la cita continental del próximo verano. La primera será en suelo pacense ante la siempre competitiva y correosa Japón, un duelo para el que además se ha colgado el cartel de 'todas las butacas vendidas'.

Será el cuarto partido de la Sub-21 en un Francisco de la Hera donde se mantiene invicta, a tenor de una victoria y dos empates. En su última visita a tierras extremeñas en 2021, el equipo entonces dirigido por Luis de la Fuente se impuso a Rusia por un claro 4-1 gracias a sendos dobletes de Fer Niño y de Yeremy Pino.

Aquí serán los Gonzalo García, Pablo García, Carlos Espí, Thiago Pitarch, Marc Bernal y compañía quienes buscarán hacer disfrutar a los aficionados. Y es que los pupilos de David Gordo llegan a este compromiso después de haber arrasado a Rumanía (7-1) y San Marino (0-13) en el parón de selecciones previo, resultados que hablan del potencial de su plantel.

Ahora, frente al combinado nipón, al que España se impuso (2-0) en el único precedente en la categoría, intentarán alargar su buena dinámica a la vez que avanzan en automatismos de cara al Europeo. Uno de los nombres propios de la lista es el central Cristhian Mosquera, que está llamado a liderar la zaga y vuelve a una convocatoria tras dos ausente por lesión.

El madridista Pitarch, sin demasiado protagonismo este curso en su club con José Mourinho, podría debutar en la 'Rojita' formando pareja en la línea medular con el barcelonista Bernal, más asentado en el equipo que entrena Hansi Flick. Ambos apuntan a ser, con permiso de Chema Andrés, que es baja por lesión, la sala de máquinas de cara al próximo Europeo.

Por delante, la prueba ante Japón podría ser decisiva en la particular lucha que tienen Gonzalo García y Carlos Espí por ser el '9' titular, con caminos cruzados de salida y llegada en el Real Madrid, pero ahí siempre ambos a la sombre del francés Kylian Mbappé. Además, Pablo García e Iker Bravo querrán seguir asumiendo galones atacando por los costados.