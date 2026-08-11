Tegueste se vuelca con Pedri en su recibimiento institucional tras proclamarse campeón del mundo

El futbolista Pedri durante el recibimiento que le ha hecho el Ayuntamiento de Tegueste, a 11 de agosto de 2026, en Tegueste, Tenerife, Canarias (España). Tegueste ha homenajeado hoy a su vecino Pedro González “Pedri” por la conquista del Mundial con la s - Estefanía Britanty / Europa Press Canarias - Europ

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tegueste, junto al Cabildo de Tenerife, han rendido este martes un emotivo recibimiento institucional al futbolista teguestero Pedri González, que el pasado 19 de julio conquistó el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el resto de la selección española.

"En reconocimiento a una trayectoria deportiva marcada por la excelencia, el esfuerzo y la humildad", según indicó el Ayuntamiento en su nota de prensa, se le homenajeó en un acto presidido por el alcalde de Tegueste, Juan Norberto Padilla, y por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, además de representantes de ambas instituciones.

Igualmente hubo "familiares, amistades y numerosos vecinos y vecinas, y tinerfeños en general, que quisieron acompañar al internacional en una jornada cargada de emoción", acorde al mismo comunicado de prensa.

"Desde primera hora de la tarde, cientos de aficionados, vecinos, vecinas y visitantes se congregaron en la plaza San Marcos y en las calles próximas a la Casa Consistorial para arropar al futbolista teguestero en un ambiente festivo y de gran emoción", describió el Ayuntamiento.

"Entre aplausos, cánticos y continuas muestras de afecto, el municipio volvió a demostrar el profundo vínculo que mantiene con uno de sus vecinos más ilustres, protagonista de un homenaje con el que Tegueste quiso reconocer no solo sus éxitos deportivos, sino también los valores de esfuerzo, compromiso, cercanía y humildad que representa dentro y fuera de los terrenos de juego", prosiguió el Ayuntamiento en su comunicado.

Padilla destacó que "Tegueste devuelve, aunque sea de forma simbólica, una pequeña parte" de "todo" lo que Pedri "hace sentir cada vez que salta al terreno de juego" con el FC Barcelona y la 'Roja'. "Su talento lo ha llevado a lo más alto del fútbol mundial, pero su cercanía, su sencillez y el cariño que sigue demostrando por su pueblo son los valores que más orgullosos nos hacen sentir. Pedri es un ejemplo para nuestra juventud y un embajador excepcional de la identidad del municipio", dijo el alcalde.

Por su parte, Dávila apuntó que Pedri "representa lo mejor de Tenerife; es decir, talento, esfuerzo, humildad y una forma de entender el éxito sin perder nunca sus raíces y la identidad tinerfeña". "Ha conquistado el fútbol mundial con una naturalidad admirable, siendo un referente para miles de menores y jóvenes. Este homenaje es el abrazo de todo un pueblo a un tinerfeño que nos hace sentir profundamente orgullosos", apostilló.

Luego Dávila agregó que el centrocampista del Barça "recuerda que el verdadero éxito también se mide por la cercanía, el respeto y la fidelidad" a quienes "siempre han estado" a su lado. "Esa es probablemente una de sus mayores victorias", recalcó la presidenta del Cabildo.

Desde el balcón principal de la Casa Consistorial, y acompañado por el alcalde frente a una plaza abarrotada, el futbolista agradeció el cariño y el afecto recibidos y dirigió unas palabras a los asistentes. Previamente, Pedri había firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento y había recibido de manos de la presidenta del Cabildo una pieza simbólica que representa el arraigo, la identidad, la fortaleza y el vínculo con su tierra.

Como colofón al acto, el Ayuntamiento entregó a Pedri una escultura en reconocimiento a su exitosa trayectoria "y por llevar el nombre del municipio con orgullo allá donde compite", según la nota. "El homenaje concluyó con un gesto de agradecimiento por parte del futbolista, quien entregó camisetas firmadas al Cabildo y al Ayuntamiento, poniendo el punto final a una tarde histórica que quedará grabada en la memoria colectiva de los teguesteros y las teguesteras", zanjó el texto de prensa.