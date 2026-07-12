Tuchel: "Tuvimos suerte, tenemos que jugar mejor"

Thomas Tuchel - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, celebró el billete a semifinales del Mundial 2026 después de ganar (1-2) a Noruega este sábado pero no el nivel mostrado por su equipo, ya que confesó que tuvieron "suerte" y necesitan "jugar mejor".

"Nos lo pusimos muy, muy difícil. El resultado es fantástico. Estamos en semifinales. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos", dijo en su intervención a ITV que recoge la BBC, después del partido en Miami.

"El compromiso está ahí, pero nos lo pusimos difícil con nuestra forma de jugar: descuidados, con muchos errores técnicos, sin la suficiente rapidez ni consistencia. Hoy tuvimos suerte", añadió.

Tuchel fue crítico con la actuación de una Inglaterra que apuntó que tiene que mostrar más su calidad, y que venció en la prórroga gracias a un Jude Bellingham autor de un doblete. "No hace falta decir más. Lo hace en cada partido. De primera categoría", afirmó sobre el jugador del Real Madrid.

El técnico alemán negó que se trate de actitud o mentalidad, sino una cuestión de "calidad". "No es la mentalidad. No se trata de mentalidad. Son pura mentalidad, se puede embotellar y vender. Se trata de calidad: tenemos que jugar mejor", afirmó.

Por otro lado, Tuchel fue preguntado por los cambios. "Reece James estuvo excelente. Morgan Rogers estuvo fantástico hoy. Eberechi Eze y Djed Spence fueron creciendo en el partido. Todo el mérito es suyo. En general, hoy tuvimos suerte", insistió.

"Mejoraremos. Tenemos que hacerlo. Ahora toca celebrar. Ahora toca asimilarlo todo. Nos quedan tres días. Lo necesitamos todo", añadió, pensando ya en la ronda de semifinales.