Uruguay quiere evitar otra sorpresa de Arabia Saudí

Archivo - Fede Valverde con Uruguay - JEAN CATUFFE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Uruguay emprende este lunes, madrugada del lunes al martes en España (00.00 horas/DAZN), su camino en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, dispuesta a dejar atrás su fracaso de 2022 y comenzar con buen pie en Miami ante una Arabia Saudí que dio la sorpresa en la cita de Catar al vencer en su estreno a Argentina, a la postre campeona del mundo.

En el emblemático Hard Rock Stadium, que ha acogido hasta seis Super Bowls, la bicampeona del mundo (1930 y 1950) arranca la cita mundialista, la primera tras la extinción de su generación dorada, con la intención de volver a mostrar su mejor cara en un Grupo H que comparte, además de con los asiáticos, con España y Cabo Verde.

En Catar 2022, el combinado charrúa no fue capaz de pasar a las eliminatorias en un grupo en el que Portugal y Corea del Sur lograron los billetes y en el que solo venció a Ghana en la última jornada. Pudo resarcirse, en parte, en la Copa América 2024, en Estados Unidos, eliminando a Brasil en cuartos antes de despedirse en semifinales ante Colombia.

Ya por entonces había tomado el relevo el argentino Marcelo Bielsa, que tras esta Copa del Mundo dejará el banquillo de la celeste. Bajo su mando, el equipo logró su clasificación para la cita mundialista al quedar cuarto en las Eliminatorias Sudamericanas, donde consiguió ganar a Argentina en Buenos Aires y a la 'canarinha' en el Estadio Centenario de Montevideo.

Ahora, huérfana de la 'vieja guardia', sin nombres como Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín o Martín Cáceres, Uruguay se encomienda a hombres como el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde, los centrales del FC Barcelona y del Atlético de Madrid Ronald Araujo y José María Giménez o el pivote del Tottenham Rodrigo Bentancur, con Darwin Núñez, ahora en las filas del Al-Hilal saudí, como referencia arriba.

El defensa 'culer' es una de las principales dudas para Bielsa por una lesión de gemelo, igual que Giorgian de Arrascaeta, que mientras esperaba el alta de su fractura de clavícula también sufrió un desgarro en el gemelo. El técnico del combinado charrúa espera tenerlos disponibles para el segundo encuentro ante Cabo Verde.

Enfrente, Arabia Saudí quiere volver a dar la sorpresa como en 2022, cuando consiguió derrotar en su estreno a Argentina (1-2), aunque su triunfo no le bastó para superar la fase de grupos. Los 'Halcones Verdes' regresan a Estados Unidos, donde en 1994 lograron pasar por única vez a las eliminatorias en sus siete participaciones en una Copa del Mundo.

Liderados por el griego Georgios Donis, nombrado seleccionador solo dos meses antes del Mundial, el combinado asiático espera poder trasladar la competitividad de su liga, que en los últimos años se ha llenado de estrellas internacionales, al escenario mundialista, todo aferrándose a un grupo casi íntegramente compuesto por jugadores de la liga local.

El extremo del Al-Hilal Salem Al-Dawsari, que marcó dos de los tres goles de su selección en Catar, volverá a comandar un equipo con un único futbolista que no milita en la liga saudí, el lateral derecho del Lens francés Saud Abdulhamid. Se mantienen referentes como el centrocampista Mohammed Kanno y el central Hassan Al-Tambakti, ambos del Al-Hilal, o el atacante del Al-Alhi Firas Al-Buraikan, todos ellos titulares en este debut.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ARABIA SAUDÍ: Al Owais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Lajami, Boushal; Kanno, Al-Khaibari, Al-Juwayr; Salem Al-Dawsari, Nasser Al-Dawsari y Al-Buraikan.

URUGUAY: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Viña; Valverde, Ugarte, Bentancur, Maximiliano Araújo; Viñas y Darwin Núñez.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA).

--ESTADIO: Miami.

--HORA: 00.00/DAZN.