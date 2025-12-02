Arranca la final de los NIN9R Games, el golf profesional que salta por primera vez a Twitch

Vista aérea del campo de golf de Isla Canela Links, en la desembocadura del río Guadalquivir en Ayamonte (Huelva). - ISLA CANELA GOLF

El golf profesional ha entrado en la era del directo digital, pues este lunes se ha inaugurado en Isla Canela Links, el campo de golf en Ayamonte (Huelva), en la desembocadura del río Guadalquivir, la final de los NIN9R Games, el primer formato que ha llevado el golf profesional a la red social Twitch.

Hasta este miércoles 3 de diciembre, más de 100 jugadores internacionales, distribuidos en 20 equipos, competirán en partidos a 9 hoyos, eliminación directa y una puesta en escena pensada para 'enganchar' desde el primer minuto y mutar un deporte pausado en un espectáculo dinámico y televisivo.

La jornada final de este miércoles será retransmitida en directo en twitch.tv/gemita, convirtiendo a NIN9R Games en el primer torneo profesional de golf emitido en esta plataforma. Al frente estará Gemita, creadora de contenido y capitana del equipo Porcinas FC en la Queens League de Ibai Llanos, que acumula más de 1,6 millones de seguidores y experiencia narrando eventos deportivos de gran impacto.

Su emisión contará con el análisis técnico de Gonzalo Fernández-Castaño y Alejandro Larrazábal, referentes del golf español y creadores del podcast Golf Sin Etiquetas. Además, la competición también será retransmitida en Youtube y live en NextCaddy.

NIN9R Games pretende dar un paso decisivo en la evolución del golf profesional, presentando un formato concebido para convertir este deporte en un espectáculo dinámico, visual y plenamente conectado con las nuevas audiencias.

La competición incorpora además una figura clave: el jugador 'Joker', un integrante sorpresa que aparece en momentos decisivos para añadir estrategia, tensión y espectáculo. Un elemento que refuerza la dimensión lúdica del formato y lo acerca a los deportes que ya dominan el ecosistema digital.

Más allá del campo, la final incluye activaciones in situ, un Pro-Am, ceremonia inaugural y celebración final, construyendo un evento global que combina deporte, comunidad y entretenimiento.