Brooks Koepka abandona el LIV Golf

LONDRES 24 Dic. (PA Media/dpa/EP) -

El golfista estadounidense Brooks Koepla, ganador de cinco 'majores', dejará el lucrativo circuito LIV Golf, al que se unió en 2022 y en el que ganó cinco eventos, al final de esta temporada 2025 de cara a poder pasar más tiempo con su familia.

"Brooks Koepka se alejará de LIV Golf. La familia siempre ha guiado las decisiones de Brooks, y él siente que este es el momento adecuado para pasar más tiempo en casa. Brooks sigue siendo un apasionado del golf y mantendrá a los aficionados informados sobre lo que está por venir", aseguró este martes un comunicado de la agencia de representación del americano.

Koepka, nacido en Florida, se hizo profesional en 2012 y ganó nueve eventos del PGA Tour durante sus nueve temporadas en el circuito. Ganó el Campeonato de la PGA en tres ocasiones -en 2018, 2019 y 2023- y el Abierto de los Estados Unidos 2017 y 2018, además de finalizar segundo en dos ocasiones en el Masters de Augusta.

El circuito americano tiene actualmente en vigor una suspensión de un año para cualquier golfista que participe en eventos que no autorice, como es el caso del LIV Golf, que sigue manteniendo una disputa en el mundo del golf desde su creación.

Sin embargo, Koepka es elegible para unirse al DP World Tour, el Circuito Europeo, donde ya jugó cuatro torneos este año, terminando cuarto en el FedEx Open de Francia, a dos golpes del campeón Michael Kim.

"Brooks Koepka es un profesional de gran talento y le deseamos a él y a su familia que sigan cosechando éxitos. El PGA Tour sigue ofreciendo a los mejores golfistas profesionales el entorno más competitivo, desafiante y lucrativo en el que perseguir la grandeza", remarcó el PGA Tour en un comunicado.