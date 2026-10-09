Chacarra, Sergio García y Ayora saben sufrir en un Open de España por decidir

Eugenio Chacarra, Open de España 2026 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista madrileño Eugenio Chacarra, el castellonense Sergio García y el malagueño Ángel Ayora plantaron cara al Real Club de Campo Villa de Madrid para seguir en la pelea por el Open de España, en una segunda jornada donde el escocés Grant Forrest se puso en solitario en cabeza con un total de -9.

El recorrido de la capital, sin Jon Rahm por su inminente paternidad, mantiene intactas las opciones de ver triunfar a un golfista español. Forrest, un doble ganador del DP World Tour, alargó el nivel del jueves y otra jornada en lo más alto, seguidos a un golpe de su compatriota Connor Syme y del suizo Joel Girrbach. A dos con -7 aparece un Chacarra decidido a una semana épica.

El impulso de jugar en casa y encima un Open empuja al madrileño a seguir vivo pese al dedo roto en el pie derecho, que no le está dejando pegar como sabe desde el 'tee'. "Mentalmente no confío que puedo hacer lo que me gustaría en los golpes largos. Tener dos dedos del pie dormidos no me había pasado nunca", afirmó a los medios.

Con todo, Chacarra confesó que algo varió en los últimos hoyos para terminar con tres 'birdies' casi seguidos, se le escapó por un centímetro el del 18. El madrileño, que aspira a su tercera victoria del año y es favorito a la Race to Dubai, dejó clara su ambición de cara al sábado. "Quiero jugar el partido estelar del domingo, es un sueño que tengo desde pequeño, es algo único", afirmó, decidido a cazar el liderato en el 'moving day'.

Mientras, Ayora roza el 'Top 10' con un -5 acumulado, a cuatro golpes del liderato, igual que Sergio García. A ambos les tocó también sufrir, no tan acertados desde el 'tee' para evitar los problemas en el campo madrileño. Esa fue la clave el jueves y, este viernes, se le hizo largo a un Ayora que, aún así, se defendió con grandes recuperaciones, como en el hoyo 4, el 11 y el 16.

"Me sabe un poco a poco, pero en la segunda vuelta estaba fallando más calles y la bola se suele quedar bastante mal. Los 'greens' ya no están tan blandos y las banderas estaban un poco más fáciles. Cuatro golpes son muy pocos, y más en este campo, en dos hoyos puede haber tres golpes de diferencia", apuntó el malagueño, bajo par de nuevo y también ambicioso por la opción de ganar su primer Open de España, primer título, a sus 22 años.

Por su parte, un Sergio García más errático, no tan fino como el debut, tuvo que ir de puntillas desde un fatídico 'bogey' en el cuarto hoyo, sin tirar una buena posición para tratar de ganar su segundo Open. El de Borriol, liberado y desvinculado del LIV Golf para pensar en su futuro, quiere mostrar confianza renovada de cara a un 2027 donde no renuncia a jugar la Ryder Cup.

La 'Armada' salvó el día también con Josele Ballester, Jorge Campillo, Alfredo García-Heredia, Pablo Larrazabal, Ángel Hidalgo, Quim Vidal y Manuel Elvira en posiciones de bajo par. En cambio, el Abierto de España de mayor nivel que se recuerda se quedó sin parte de su cartel, desquiciados con el 'rough' de Madrid. Tyrrell Hatton, Justin Rose, Bubba Watson o Patrick Reed dijeron adiós al torneo.