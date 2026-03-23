El Circuito PGA de golf dará siete invitaciones para jugar el Challenge Tour - PGA DE ESPAÑA

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La décima edición del III TUMI Spain Golf Tour de golf organizado por la PGA de España contará este año con diez torneos por la península ibérica, con la gran novedad de que el ganador del Orden de Mérito tendrá siete invitaciones para jugar torneos del Challenge Tour, el circuito de desarrollo del DP World Tour europeo.

Así lo ha anunciado la Asociación de Profesionales de Golf de España (PGA) este lunes en la presentación celebrada en el Consejo Superior de Deportes (CSD) de Madrid, donde anunció dos novedades importantes: la décima edición del Circuito Nacional de Golf III TUMI Spain Golf Tour y la nueva Alianza Mundial de las PGA's de 43 diferentes países del mundo que se constituirá en Inglaterra el próximo mes de julio, y de la que España formará parte.

El III TUMI Spain Golf Tour contará con siete invitaciones a torneos para el Challenge Tour, segundo circuito más importante de Europa, que obtendrá el ganador del Orden de Mérito, que desde este año llevará el nombre de José María Olazábal, todo gracias a un acuerdo con la Real Federación Española de Golf (RFEG). El circuito contará este año con 10 pruebas repartidas por toda la península: Euskadi, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid, Andalucía y Portugal.

Este año se integra con premios en metálico los Nin9rs Games, competición por equipos al estilo LIV Golf que se estrenó el año pasado. El equipo ganador de la pasada edición fue el equipo de Atlas by Golf Lleida, formado por José Luis Adarraga, Alex Esmatges, Emilio Cuartero, Gerard Piris y Carlos Pigem.

Este año, PGA España formará parte de la nueva Alianza Mundial de las PGAs, que se constituirá en Inglaterra en julio y de la que formarán parte 43 PGAs de diferentes países.

"En este circuito jugamos en tres campos diseñados por Seve Ballesteros y dos por Manolo Piñero. Seguimos avanzando con el apoyo de los patrocinadores como TUMI, que de nuevo une su nombre al circuito, además de Footjoy y Titleist. El circuito, con la historia de nuestra asociación y nuestros asociados, además del gran nivel de los jugadores, tenemos que seguir trabajando unidos, ya que tenemos mucho margen de mejora", indicó el presidente de la PGA de España, Ander Martínez.

Por su parte, el presiente de la RFEG, Juan Guerrero, afirmó que el acuerdo con la PGA supone "un hito histórico". "En el programa de ProSpain Team que hemos lanzado este año, todos los profesionales, chicos y chicas, son miembros de la PGA, además de los técnicos deportivos", apuntó.

Mientras, el Director General de Deportes del CSD, Fernando Molinero, explicó que el circuito supone "una proyección para los deportistas que quieren lanzarse al mundo profesional". "Y ahí estamos nosotros presentes, en esa zona intermedia entre el amateurismo y el profesionalismo. Circuitos como éste de la PGA son importantísimos para fusionar esos dos mundos, y ahí siempre estamos el CSD para administra el dinero público en proyectos que animen y ayuden a los deportistas", afirmó.

"Desde las federaciones, como las que tenemos aquí representadas; desde las instituciones que hoy han venido a apoyar este circuito; desde la iniciativa privada y patrocinadores, y desde el CSD estamos trabajando para traer grandes eventos de golf a nuestro país, como es la Ryder Cup, que de nuevo se disputará en España. Todos esos grandes eventos conforman una pirámide deportiva para consolidar el deporte. El golf es un deporte muy especial que en cada generación ha tenido un gran deportista, una leyenda que trasciende más allá de las fronteras de España. Y con todos ellos está y estará el CSD", continuó.

A la presentación acudieron, además, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo; el presidente de TUMI, Ignacio Miranda; el director general de Juventud y Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carlos Alberto Yuste; y la vicepresidenta de deportes de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Patricia Saldaña.

También estuvieron el director gerente de Izki Golf, Jon Ander Sánchez; el presidente de la Federación Vasca de Golf, Javier Saiz; el presidente de la Federación Alavesa de Golf, Aitor Gorospe; el presidente de Golf Ciudad Real, Juan José Poblete; el gerente de Golf Ciudad Real, José Manuel Caballero; el presidente del Comité de profesionales de la Federación de Castilla y León, Daniel Berná; el creador del Nin9er Games, Hugo Espósito; y la directora de Márketing Comunicación de New Sierra Golf, Andrea Pascual.