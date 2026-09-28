Estados Unidos se refuerza tras la Copa Presidentes y augura que será "un problema" para Europa en la Ryder Cup

Brandt Snedeker junto a Donald Trump en la Copa Presidentes 2026 - Brett Johnsen/ZUMA Press Wire/dp / DPA

LONDRES 28 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El golfista estadounidense Brandt Snedeker cree que el equipo de Estados Unidos "será un problema" para el de Europa en la edición centenaria de la Ryder Cup que se celebrará el año que viene en Irlanda después de su remontada este domingo para conquistar la Copa Presidentes y que evidenció que sí saben "jugar en equipo".

El jugador de 45 años recibió algunas críticas por su gestión como capitán de la Copa Presidentes, torneo que enfrentó del jueves 24 al domingo 27 de septiembre al equipo estadounidense contra uno formado por no europeos en el recorrido de Medinah, cerca de Chicago, y donde se hicieron con la victoria tras una buena remontada final al ganar 9,5 puntos en los doce partidos individuales para acabar ganando 17-13.

Ahora, Snedeker cree que esto ofrece esperanza de cara a la edición del centenario de la Ryder Cup en el recorrido de Adare Manor (Irlanda), donde intentarán ganar en terreno extranjero por primera vez desde la edición de 1993.

"Para mí no significa nada, pero significa mucho más para el golf estadounidense. Creo que todos estamos hartos de ese discurso de que no nos importamos unos a otros, de que no sabemos jugar al golf en equipo. Creo que esto lo demuestra", advirtió el capitán tras la victoria.

El estadounidense dejó claro que "no se remonta" como lo hicieron ellos "si estos chicos no se hubieran apoyado mutuamente". "Este equipo va a ser un problema en Irlanda (para los europeos). Va a ser un problema", recalcó.

Uno de los vicecapitanes de Snedeker en Medinah fue Jim Furyk, que será el que ejerza de capitán estadounidense de la Ryder Cup 2027 después de su mala experiencia cuando Estados Unidos sufrió una dura derrota por 17,5 a 10,5 en París.

"He visto muchas alineaciones; he visto muchas salas de equipo y creo que siempre se aprende. Siempre intento encontrar formas, nuevas ideas. Este año contábamos con gente nueva en la sala, siempre compartiendo ideas, siempre intentando aprender, siempre intentando ser una influencia tranquilizadora. Hemos tenido buenas rachas los domingos, pero es difícil conseguir que den el paso definitivo y rematen la faena, y estos chicos lo han rematado como nunca había visto antes. Estoy orgulloso de ellos", celebró Furyk.

Este confesó por qué ha decidido volver a coger la capitanía. "Porque quiero a estos chicos, de verdad. Creo que son especiales. Tenemos a muchos grandes veteranos en el equipo, contamos con mucha gente en la que realmente confiamos, y también tenemos a muchos jóvenes", zanjó.