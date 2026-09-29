Francesco Molinari, Patrick Reed y Bubba Watson jugarán el Open de España de golf

Archivo - Patrick Reed golpea una bola durante el Open de España de golf de 2025 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El italiano Francesco Molinari y los estadounidenses Patrick Reed y Bubba Watson, todos ellos ganadores de un 'major', estarán en el Club de Campo Villa de Madrid para participar en el Open de España presented by Madrid, que se disputará del 8 al 11 de octubre, según anunciaron este martes los organizadores.

Estos tres nombres, también vinculados a numerosos triunfos y a la Ryder Cup, se unen a una gran nómina de participantes en la que ya estaban confirmados los españoles Jon Rahm y Sergio García, el inglés Tyrrell Hatton, el irlandés Shane Lowry, el danés Nicolai Hoejgaard y el defensor del título, el inglés Marco Penge.

"La llegada de este trío de campeones, con perfiles además muy distintos y trayectorias marcadas por grandes triunfos y actuaciones memorables, añade experiencia, personalidad y un extraordinario bagaje competitivo a un torneo de enorme dimensión internacional, que año tras año ha consolidado su capacidad para atraer a muchas de las grandes estrellas del golf mundial", celebraron los organizadores en nota de prensa.

Reed, que ya ha estado en los dos últimos años en el torneo de la capital, fue ganador del Masters de Augusta en 2018 y acumula nueve victorias en el circuito de la PGA estadounidense, mientras que su compatriota Watson se enfundó en dos ocasiones la 'chaqueta verde' con sus victorias en 2012 y 2014. Molinari, por su parte, levantó en 2018 el título del Abierto Británico, convirtiéndose en el primero de su país en ganar un 'major' de golf.