El ganador del Open de España jugará como 'invitado' el Masters de Augusta y el Open Británico

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MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ganador del Open de España presented by Madrid, que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid del 8 al 11 de octubre, obtendrá,

por segundo año consecutivo, una invitación para disputar el Masters de Augusta y el Open Británico, tras el acuerdo impulsado por Augusta National Golf Club y R&A, organismo rector del golf mundial con sede en Saint Andrews (Escocia).

Esta decisión, que se hace asimismo extensiva a los ganadores de otros Open nacionales, pretende dotar tanto al Masters de Augusta como al Open Británico de presencia de golfistas internacionales de renombre que incrementen la aureola de mística que rodea a estos dos ''grandes' del circuito.

Tanto Augusta National Golf Club como R&A han valorado positivamente el acuerdo en base a la experiencia acumulada por ambas organizaciones a la hora de establecer mecanismos de clasificación paralelos al Ranking Mundial.

La fase de clasificación del Open Británico lleva en funcionamiento desde 2013 y ofrece a los jugadores acceso a The Open a través de eventos de reconocido prestigio. En concreto, a partir de ahora los golfistas podrán clasificarse para la 155 edición del Open Británico a través de 19 eventos celebrados en 15 países distintos.

Mark Darbon, director ejecutivo de R&A, ha declarado que cada año el Open Británico reúne a los mejores golfistas del mundo para competir en este torneo gracias a las distintas vías de acceso globales que ofrecemos.

"Los Abiertos Nacionales tienen una gran historia en este deporte, y su inclusión en la 'Open Qualifying Series' refuerza la tradición de The Open comco competición abierta a los mejores jugadores de todo el mundo. Además, colaborar con Augusta National Golf Club nos permite mantener un compromiso compartido de crear oportunidades para que jugadores de todo el planeta alcancen su objetivo de competir en The Open y en el Masters", manifestó.