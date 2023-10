Jon Rahm: "Estoy a ocho golpes, se puede recortar fácilmente"

"Pocas veces en mi carrera tiré tantos buenos 'putts' y no metí ninguno"



El golfista español Jon Rahm explicó su frustración este viernes en la segunda jornada del Open de España después de ver escaparse casi todos sus 'putts' en busca de acercarse al liderato del francés Matthieu Pavon, el cual tiene a ocho golpes, aunque se mostró confiado aún en sus opciones de poder recortar y ganar.

"Pocas veces me ha pasado en mi carrera que tire tantos buenos 'putts' y no meta ninguno. Es golf, es lo que hay, a ver si el resto de la semana la cosa se iguala un poco", dijo el vasco en declaraciones a los medios después de sus 72 golpes.

El vigente campeón vivió su peor día en el Abierto de España, sufriendo para pillar las calles pero, sobre todo, en el 'green'. "Me han dolido muchos 'putts'. Al final de los primeros nueve hoyos, parecía que iban a entrar y al final se iban. Ha sido la tónica de los dos días, parecían bien tirados y no", afirmó.

"He intentado hacer demasiado y no lo que tenía que hacer. Tengo que mejorar en todo. El planteamiento es ganar. ¿Qué estoy, a ocho? Se puede recortar fácilmente, si el tiempo empeora o si el campo no se pone muy blando. Si juego bien y me acerco a -10 mañana, tendré una buena opción", añadió el número tres del mundo.

A pesar de tener a más de 40 jugadores por delante en la clasificación, el tres veces campeón no descartó una remontada en el Club de Campo Villa de Madrid, recorrido que este viernes le fue más esquivo que nunca. "Cuanto más duro esté mejor, que no llueva y se siga secando un poco", dijo sobre la posible llegada de lluvias.