Jon Rahm: "La Ryder pasa mucha factura, pero he cometido demasiados errores"

El golfista español se despidió del Open de España con su mejor vuelta pero sin opciones de victoria

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm repasó las sensaciones encontradas de su paso por el Open de España, con el buen sabor de "una buena vuelta" para terminar el torneo este domingo, lamentando también "demasiados errores" y recordando el desgaste emocional y físico que supuso la Ryder Cup hace dos semanas.

"Es un torneo muy divertido, que me encanta venir, una pena no estar en los últimos grupos. Por lo menos hoy, una buena vuelta, un buen día final, y les he dado algo por lo que poder animar por lo menos", confesó el ídolo local, tres veces campeón, después de un -6 este domingo y -10 en el total, sin opciones de victoria.

El de Barrika se quedó fuera de las quinielas el sábado, pero compitió hasta la última bola en el Club de Campo Villa de Madrid. "Hoy contento de haberlo hecho bien, pero el sentimiento de que me he dejado algo. He jugado suficientemente bien como para haber podido estar con opciones de ganar", afirmó.

Por otro lado, Rahm fue preguntado por la resaca de la Ryder. "La Ryder pasa mucha factura. Sí que quita mucho y esta en Estados Unidos fue muy dura, mentalmente muy exigente. Acabé cansado y la semana pasada fue de recuperación. Pero esta semana he jugado suficientemente bien para tener opciones de ganar, pero he cometido demasiados errores que ha hecho que no tuviera opciones", dijo.

Además, el vasco valoró su temporada sin haber ganado ningún torneo pero con otras alegrías. "En este camino nuevo que llevamos en el golf, he conseguido muchas cosas como equipo, ganar la liga como equipo, ganarla individualmente, la Ryder. No me siento como que no haya conseguido nada este año. Como capitán y como jugador en la Ryder, el año no es que no haya sido nada", afirmó.

"He conseguido tres victorias diferentes y esa Ryder hemos sido muy pocos los que hemos podido hacerlo fuera de casa. Me voy muy satisfecho. De cara a mi juego podía ser mejor. Un 7 de 10 (nota), podía haber sido mejor, pero he jugado consistente. Una pena algunas decisiones, swings malos, pero opciones he tenido", añadió.

Por otro lado, Rahm confesó que tiene pensado unas largas vacaciones por primera vez. "Ya que estamos, tres meses. No lo he tenido nunca, otros deportistas lo tienen, y veremos. Tengo la suerte de poder volver a casa, ser padre, estar con la familia, si veo que es demasiado igual no lo hago el año que viene, pero tengo ganas. Tengo la opción de ir a Dubai, pero seguramente no", dijo.

Además, el exnúmero uno del mundo celebró "una gran vuelta para terminar" el año y tener "este octubre, noviembre y diciembre con poco estrés", después de una temporada con el gran momento de la Ryder. "Es un año largo, pero lo más emotivo es la Ryder sin duda. La única semana que considero que tiene opciones de igualar esa Ryder a nivel de emotivo es España, la del PGA Catalunya", apuntó.

"Lo duro que fue la Ryder de Nueva York, acabar ganando, difícil veo que una semana de golf en mi vida sea mejor que esa, más que nada por el ambiente que tuvimos en el equipo y lo que sufrimos todos juntos", añadió un Rahm que prometió volver al Open en 2026.