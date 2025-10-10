Jon Rahm: "A ver si puedo dar un susto y terminar fuerte"

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm apuntó que los cinco golpes que tiene con el liderato del Open de España "no es mucha distancia" quedando aún dos jornadas en el Club de Campo Villa de Madrid, después de un viernes de "muy buen" golf sin suerte con el 'putt'.

"Un gran día, he jugado muy bien, una pena no tener un poco mejor los 'greenes', he fallado demasiados cortos. Algunos es culpa mía, algunos es mala suerte de los 'greenes' de la tarde, duele fallar tantos seguidos porque han sido muchos", dijo ante los medios después de terminar la segunda jornada con un total de -4.

El de Barrika inició su remontada, tras el +1 del jueves, aunque se quedó con la sensación de que pudo ser mejor. "Iba muy bien y el 'bogey' del 9 y del 10, sin sentir que haya hecho algo mal, está difícil el campo. Ir haciéndolo bien y fallar en el 13, 15, 14, al final duele, a ver si puede ir mejorando", afirmó.

"He jugado bien todo el año, ayer me encontraba igual de bien. Son 'greenes' tan pequeños, están tan duros, es complicado darte muchas oportunidades. Hoy lo he hecho, me he dado opciones. Casi sienta que ese -5 podía haber sido una mejor gran vuelta. A ver si puedo hacerlo mejor mañana para ponerme en posición", añadió.

Por otro lado, Rahm no quiso pronosticar un resultado ganador, pero apuntó que buscará meter miedo a los primeros. "No sé qué van a hacer con el campo, si dejan que los 'greenes' se sequen más va a ser complicado hacer pocas. Las calles van a estar más duras, van a ser más difíciles de coger y los 'greenes' más duros, hay que ser muy certero con los pequeños que son", comentó.

"A ver si mañana puedo dar un susto a los primeros en los nueve primeros hoyos y terminar fuerte después", añadió, dándole vueltas a esos 'putts' que se escaparon, aunque en el 18 cayó el 'birdie' de despedida. "Ayuda mucho, estando a cinco, 36 hoyos, no es mucha diferencia", terminó.