Jon Rahm volverá a abanderar la participación en el Open de España de golf

Jon Rahm en el Open de Andalucia de Golf en Valderrama.
Jon Rahm en el Open de Andalucia de Golf en Valderrama. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 19 junio 2026 10:00
Seguir en

   MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El español Jon Rahm, actualmente en el US Open, volverá a encabezar la participación en la próxima edición del Open de España presented by Madrid, que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid entre el 8 y el 11 de octubre, según anunciaron este viernes los organizadores en un comunicado.

   Tres veces ganador del Open de España -en las ediciones de 2018, 2019 y 2022-, Jon Rahm mantiene entre sus objetivos superar el registro de tras victorias del cántabro Severiano Ballesteros y, más allá, los cinco títulos de Ángel de la Torre, conseguidos entre 1916 y 1925.

    En 2022 Jon Rahm se coronó campeón con el resultado más bajo en la historia del torneo, 259 golpes y 25 bajo par, récord absoluto del Open de España. El 'play-off' de desempate disputado en 2024 con el malagueño Ángel Hidalgo figura asimismo entre los hitos de esta competición.

   Jon Rahm ganó el US Open de 2021 y el Masters de Augusta de 2023, y ha participado en la Ryder Cup, además de haber logrado decenas de triunfos repartidos entre el PGA Tour y el DP World Tour, y cinco títulos en el LIV Golf en el que milita desde 2024, dos de ellos esta temporada, en Hong Kong y México.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado