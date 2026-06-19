Jon Rahm volverá a abanderar la participación en el Open de España de golf

Jon Rahm en el Open de Andalucia de Golf en Valderrama. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El español Jon Rahm, actualmente en el US Open, volverá a encabezar la participación en la próxima edición del Open de España presented by Madrid, que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid entre el 8 y el 11 de octubre, según anunciaron este viernes los organizadores en un comunicado.

Tres veces ganador del Open de España -en las ediciones de 2018, 2019 y 2022-, Jon Rahm mantiene entre sus objetivos superar el registro de tras victorias del cántabro Severiano Ballesteros y, más allá, los cinco títulos de Ángel de la Torre, conseguidos entre 1916 y 1925.

En 2022 Jon Rahm se coronó campeón con el resultado más bajo en la historia del torneo, 259 golpes y 25 bajo par, récord absoluto del Open de España. El 'play-off' de desempate disputado en 2024 con el malagueño Ángel Hidalgo figura asimismo entre los hitos de esta competición.

Jon Rahm ganó el US Open de 2021 y el Masters de Augusta de 2023, y ha participado en la Ryder Cup, además de haber logrado decenas de triunfos repartidos entre el PGA Tour y el DP World Tour, y cinco títulos en el LIV Golf en el que milita desde 2024, dos de ellos esta temporada, en Hong Kong y México.