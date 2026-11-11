Los golfistas españoles Josele Ballester, Rocco Repetto e Iván Cantero atan la tarjeta del DP World Tour 2027 - RFEG
MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los golfistas españoles Josele Ballester, Rocco Repetto e Iván Cantero aseguraron la tarjeta del DP World Tour 2027 a través de la escuela de clasificación del Circuito Europeo en el campo tarraconense de Infinitum Golf.
Ballester y Repetto terminaron este miércoles las seis jornadas con sendos 65 (-6) para compartir primera posición con un acumulado de -32 sin apenas fallo. Por su parte, Iván Cantero (-30), que al igual que Rocco venía de perder la carta, brilló en la segunda mitad del torneo con vueltas de 61, 67 y 64, para terminar cuarto.