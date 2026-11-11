Josele Ballester, Rocco Repetto e Iván Cantero atan la tarjeta del DP World Tour 2027

Los golfistas españoles Josele Ballester, Rocco Repetto e Iván Cantero atan la tarjeta del DP World Tour 2027
Los golfistas españoles Josele Ballester, Rocco Repetto e Iván Cantero atan la tarjeta del DP World Tour 2027 - RFEG
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 19:46
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MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los golfistas españoles Josele Ballester, Rocco Repetto e Iván Cantero aseguraron la tarjeta del DP World Tour 2027 a través de la escuela de clasificación del Circuito Europeo en el campo tarraconense de Infinitum Golf.

Ballester y Repetto terminaron este miércoles las seis jornadas con sendos 65 (-6) para compartir primera posición con un acumulado de -32 sin apenas fallo. Por su parte, Iván Cantero (-30), que al igual que Rocco venía de perder la carta, brilló en la segunda mitad del torneo con vueltas de 61, 67 y 64, para terminar cuarto.

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