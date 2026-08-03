Julia López Ramírez debutará en la Solheim Cup tras ser seleccionada por la capitana Anna Nordqvist

Archivo - La golfista española Julia López Ramírez, en el 2026 KPMG Women's PGA Championship, en el Hazeltine National Golf Club de Chaska, en Minnesota (Estados Unidos). - Europa Press/Contacto/Steven Garcia - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La golfista española Julia López Ramírez fue una de las cuatro selecciones, junto a la irlandesa Leona Maguire, la francesa Nastasia Nadaud y la inglesa Mimi Rhodes, de la capitana del equipo europeo de la Solheim Cup, Anna Nordqvist, para completar el equipo de 12 jugadoras que representarán a Europa en la edición de 2026, que se celebrará en el Bernardus Golf, en Países Bajos, del 11 al 13 de septiembre.

Europa intentará recuperar el trofeo en la vigésima edición de la prestigiosa competición, que Estados Unidos ganó en 2024, cuando se disputó en su propio territorio. Y Nordqvist reveló este lunes sus cuatro selecciones para el torneo, que se suman a las ocho que la disputarán por clasificación.

Será la cuarta participación consecutiva en la Solheim Cup para la irlandesa Maguire, la más experimentada y con 8,5 puntos sumados en 12 partidos, mientras que las otras tres golfistas debutarán en esta edición de 2026. Entre ellas está la española Julia López Ramírez, que a sus 23 años se encuentra en su temporada debut en el Ladies European Tour (LET) y en su segunda temporada en el LPGA Tour, y ahora acompañará a Carlota Ciganda en la Solheim Cup.

"¡Es genial! Siento un gran respeto por Anna y confío en sus decisiones. Ahora mismo estoy viviendo un sueño. Esto es lo que sueñas de niña: formar parte del equipo y poder vivir esta experiencia rodeada de todo ese público. Estoy en la gloria. Quería llegar hasta aquí y el hecho de haber hecho realidad este sueño tan rápido es increíble. Estoy muy emocionada", dijo en declaraciones incluidas en un comunicado de la competición.

La francesa Nadaud viene de conseguir su primer título del LET en el Andalucía Costa del Sol Open de España, que cerró la temporada en 2025, antes de obtener su tarjeta del LPGA Tour y superar el corte en todos los grandes en los que ha participado en 2026. Y la inglesa Rhodes será la cuarta debutante del equipo tras su temporada revelación en 2025, en la que logró tres victorias en el LET y el título de 'Rookie' del Año.

Al hablar de sus cuatro elegidas, Nordqvist reconoció la española Julia López Ramírez le ha "impresionado mucho desde que se convirtió en profesional". "Tiene una gran personalidad y es una excelente golpeadora, muy apasionada, y aportará mucha energía al equipo europeo", analizó.

A Maguire, López Ramírez, Nadaud y Rhodes se unirán la inglesa Charley Hull y la alemana Esther Henseleit, que se clasificaron a través de los puntos de la Solheim Cup del LET, así como la inglesa Lottie Woad, el dúo sueco formado por Maja Stark y Linn Grant, la francesa Céline Boutier, la española Carlota Ciganda y la danesa Nanna Koerstz Madsen.