Justin Rose y Ludvig Aberg aumentan la nómina de figuras para el Open de España de golf

Archivo - Justin Rose durante el Open de España de golg de 2023 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El inglés Justin Rose y el sueco Ludvig Aberg son los últimos grandes nombres confirmados para disputar el Open de España presented by Madrid, que se celebrará del 8 al 11 de octubre en el Real Club de Campo Villa de Madrid, según anunciaron este miércoles los organizadores del evento.

La presencia de Rose y Aberg se une a una gran nómina de golfistas encabezados por los españoles Jon Rahm y Sergio García, los ingleses Tyrrell Hatton y Marco Penge, este defensor del título, el irlandés Shane Lowry, el danés Nicolai Hoejgaard, los estadounidense Patrick Reed y Bubba Watson, o el italiano Francesco Molinari.

Rose, de 46 años y que ya jugó el Open de España en 2023, puede presumir de un brillante palmarés en el que sobresalen su victoria en el US Open de 2013, su oro olímpico en Río de Janeiro en 2016, once títulos del DP World Tour y otros once en el PGA Tour, y cuatro victorias en la Ryder Cup, además de haber sido número uno del mundo.

Por su parte, Aberg, de 26 años y mejor jugador universitario en los Estados Unidos en 2022 y 2023, es uno de los nuevos talentos ya tiene con dos victorias en el PGA Tour, una en el DP World Tour y ha sido componente del equipo europeo en las dos últimas Ryder Cup.