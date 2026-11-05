LIV Golf anuncia su final con el "cese ordenado de operaciones"

Archivo - Legión XIII, campeón LIV Golf Andalucia at Golf Club Royal of Valderrama - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

LIV Golf, el circuito saudí que nació hace cinco años enfrentado con las organizaciones tradicionales, confirmó este jueves el camino hacia su desaparición por la falta de apoyo financiero y de los mejores jugadores del mundo que había captado con ese dinero.

El circuito que nació financiado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, quedó herido y casi hundido con la retirada de esta inversión saudí. Con deudas millonarias y promesas incumplidas, LIV Golf se acogió a la bancarrota en septiembre, buscó nuevos socios y propuso el LIV Golf 2.0.

LIV Golf había conseguido una financiación potencial de 300 millones de dólares de BC Partners Credit, pero este jueves confirmó que el proyecto no era viable y "su intención de iniciar una transición hacia el cese ordenado de sus operaciones". "En vista de las circunstancias actuales, creemos que avanzar hacia una liquidación ordenada es la opción más responsable para la Liga en este momento", añadió el comunicado.

El abandono de la mayoría de sus estrellas fue una de las claves. En las últimas semanas, los españoles Jon Rahm, Sergio García y David Puig, también Tyrrell Hatton, Louis Oosthuizen, Ian Poulter, o anteriormente Brooks Koepka y Patrick Reed, dejaron un LIV Golf que nació en 2021 entre mucha polémica y a base de talonario, enfrentados con el PGA americano y el DP World Tour europeo.