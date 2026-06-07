López-Chacarra gana el prestigioso KLM Open

Archivo - Eugenio López-Chacarra, LIV Golf Invitational - Orlando at The Orange County National. - Europa Press/Contacto/Debby Wong - Archivo

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Eugenio López-Chacarra conquistó este domingo el KLM Open en el recorrido The International de Amsterdam para celebrar su segunda victoria en el DP World Tour.

El madrileño abrochó el triunfo gracias a un 'birdie' en el último hoyo, que le puso en -11 por los -10 del finlandés Oliver Lindell, segundo, mientras que el también español Ángel Ayora fue tercero (-8). López-Chacarra, muy sólido en las dos primeras jornadas con rondas de 69 golpes, destapó el tarro de las esencias en la tercera con un 65 espectacular.

Sin embargo, el golfista español, que empezó en el coliderato el domingo, tuvo que trabajar hasta el hoyo 72 de la semana en el recorrido neerlandés. López-Chacarra, ganador del Hero Indian Open en 2025, conquistó así el prestigioso KLM Open, donde anteriormente habían ganado sus compatriotas Sergio García, Pablo Larrazábal, Chema Olazábal y Severiano Ballesteros.