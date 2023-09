Luke Donald: "Tengo mucha confianza en mi equipo, es demasiado tarde para tener dudas"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán del equipo europeo de la Ryder Cup, Luke Donald, afirmó este lunes que tiene "mucha confianza" en sus 12 jugadores para intentar volver a conquistar el trofeo y advirtió que ya "es demasiado tarde para tener dudas" sobre sus elecciones, esperando también que les favorezca el jugar en casa, en el Marco Simone Golf and Country Club de Roma.

"Como capitán hay que tener confianza y, ciertamente, tengo mucha confianza en mi equipo. Sé que los próximos días serán difíciles porque sabemos que Estados Unidos es un equipo muy fuerte y venimos de nuestra peor derrota en una Ryder Cup", expresó Donald en rueda de prensa.

El inglés recalcó que "los jugadores estadounidenses son fuertes y están en lo más alto del ranking mundial, tienen excelentes parejas y han tenido mucho éxito". "Tenemos mucho trabajo por delante, pero debes creer en que llevarás a tu equipo a un lugar donde tendrán éxito", comentó.

"Absolutamente no", replicó sobre si sentía presión. "Creo que este ha sido un proceso para mí de alrededor de 14 meses, un poco más para Zach (Johnson, capitán estadounidense), pero he estado buscando y estudiando a estos jugadores y hablando con mis vicecapitanes a lo largo del camino, y sentimos que contamos con las mejores personas que están preparadas para el trabajo y ahora no hay dudas. Es demasiado tarde para eso", añadió.

Donald expresó que hace dos años en Whistling Straits no dieron "un buen nivel de golf". "Los estadounidenses fueron fuertes y jugaron como saben que pueden hacerlo", recordó, esperando ahora aprovechar la "ventaja" de jugar en suelo europeo. "Tener ese apoyo, esa multitud detrás de ti, es útil y aumenta tu energía como jugador y puedes alimentarte de ella. Ojalá sea algo que sin duda nos favorezca", deseó.

Cuestionado por la ausencia del español Sergio García, el jugador que más puntos ha dado a Europa, el capitán resaltó que el castellonense "renunció hace cinco meses" a ser miembro del Circuito Europeo por su implicación en el LIV Golf. "Y una vez que eso sucedió, no era elegible para que yo siquiera lo considerara", expresó.

"Sé que hubo algunas historias sobre él tratando de pagar algunas multas y esas cosas. Obviamente sabemos cuáles son las reglas del DP World Tour y, una vez que renuncias, no puedes volver a solicitar la membresía hasta el año siguiente", añadió al respecto. "En este momento sólo me estoy concentrando en mis 12 muchachos que tengo esta semana. Mi único objetivo es tratar con esos muchachos durante los próximos seis días y brindarles la mejor oportunidad de triunfar", remarcó.

Luke Donald no escondió que tiene jugadores en el equipo que "ciertamente" podrían jugar los cinco puntos, ya que aunque el recorrido del Marco Simone "es muy agotador", parece que el clima no será "demasiado caluroso". "Ciertamente lo consideraré, pero no está descartado que algunas personas jueguen cinco puntos y dudo mucho que alguien no juegue hasta los individuales", puntualizó.

El inglés está "muy emocionado" ante esta oportunidad y ve a su equipo "listo". "Estoy muy ilusionado con el equipo que tengo y con el reto que tenemos por delante, estoy con muchas ganas de que por fin se ponga en marcha. Creo que los jugadores están ansiosos por jugar y será un espectáculo divertido", aseguró.

Finalmente, el capitán argumentó el por qué de poner en primer lugar los partidos de 'foursomes' (un golpe alterno de cada jugador de la pareja) que los de 'fourballs' (cada jugador juega su bola y cuenta el mejor resultado). "Es realmente bastante simple. Sentimos que, como equipo, estadísticamente somos más fuertes en 'foursomes' que en 'fourballs'. ¿Por qué no empezar rápido? Eso es todo", sentenció.