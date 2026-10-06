El Club de Campo Villa de Madrid presenta "el mejor Open de España" pendiente de Rahm - DENNIS AGYEMAN / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Open de España celebró este martes su presentación oficial en el Real Club de Campo Villa de Madrid, una edición que ya se ha ganado la categoría de "la mejor" por el cartel de grandes golfistas que se darán cita desde el jueves, pendientes todos de Jon Rahm.

A cobijo de la lluvia, que no se espera para cuando empiece la acción, el recorrido madrileño acogió la puesta en marcha con un acto al que asistieron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la Real Federación Española de Golf (RFEG), Juan Guerrero-Burgos; el CEO del Open de España presented by Madrid, Gerard Tsobanian, y los jugadores Patrick Reed, Ángel Ayora y Marco Penge.

No está de momento Jon Rahm, ídolo local que cada hora que pasa se descarta más su presencia en busca de un cuarto título, ya que es su cuarto hijo el que está a punto de nacer en Estados Unidos. Con todo, el Abierto de España ha sido capaz de atraer a grandes figuras como Shane Lowry, Tyrrell Hatton, Ludvig Aberg, Justin Rose, Bubba Watson, Francesco Molinari o Nicolai Hojgaard.

"Tengo un dilema este año. Veo a los jugadores y no sé a quién voy a seguir en el campo. El número de grandes golfistas que vienen es el fruto de un trabajo que hemos empezado hace siete años. Es un año electoral, no quiero parecer político, pero hay que cumplir con las promesas. Como el alcalde cumple, yo también", dijo Tsobanian.

"Dije que íbamos a traer a los mejores jugadores del circuito y año tras año hemos subido el nivel. Es un nivel que nunca habíamos llegado. Me deja tranquilo con el alcalde y la Federación, era la promesa. Lo estamos cumpliendo", añadió el CEO del Open.

El presidente de la RFEG, Juan Guerrero-Burgos, agradeció el trabajo para realmente estar ante una 98º edición histórica. "Es verdad que cumple sus compromisos. Este sin duda es el mejor Open de España en cuanto a los jugadores y a la magnífica organización. Para el golf español representa que estamos tratando de buscar la excelencia en el Open de España. Es el segundo más antiguo de Europa y se ha convertido en un Open de referencia en Europa gracias al DP World Tour, a Gerard y al alcalde de Madrid", afirmó.

El alcalde de la capital española dio todo el mérito al Open por hacerse su sitio en el amplio calendario de Madrid como ciudad que respira deporte. "Es un gran acontecimiento en un calendario de Madrid que es muy difícil sobresalir, porque tenemos la Fórmula 1, el Mutua Madrid Open, vamos a tener la final de la Champions, el Eurobasket, pero tiene personalidad propia este Open de España en la ciudad", apuntó Martínez-Almeida.

"Un torneo que mejora cada año. Buena prueba es el cartel que hay, que no recuerdo uno igual. Madrid es una de las cinco grandes ciudades del mundo en términos de deporte. Nos lo hemos ganado porque sabemos hacer las cosas bien. Nos espera un gran fin de semana y, vista la evolución de este torneo, lo mejor está por venir. Vamos a ser capaces", añadió.

Por otro lado, representando las opciones de la 'Armada', Ayora confío estar en la pelea el domingo. "Es un orgullo, un placer jugar tu Open. El año pasado hice un buen torneo y este vengo con ganas de darlo todo y estar ahí arriba el domingo. Ojalá fuera esta mi primera victoria", afirmó el malagueño, quien busca la tarjeta para la PGA y "por qué no", estar en la Ryder Cup de 2027.

Pese a la incógnita con Rahm, el golf nacional estará bien representado además de Ayora con Sergio García, Eugenio Chacarra, Ángel Hidalgo, David Puig, Ángel Ayora, Josele Ballester, Pablo Larrazábal o los hermanos Nacho y Manuel Elvira. El año pasado, Penge evitó que el trofeo se quedara en casa, y el Club de Campo madrileño se convirtió en "sitio favorito" para el inglés.

Igualmente, Reed, líder de la Race to Dubai del Circuito Europeo, se confesó enamorado de Madrid. "Jugué hace tres años por primera vez y me enamoré del campo y de la ciudad. La gente es increíble. Es una fecha señalada en el calendario y una ocasión de ganar un título", dijo el estadounidense, campeón del Masters 2018 y de nueve torneos en un PGA Tour al que quiere volver tras salir de LIV Golf.

Sobre el posible fin del circuito saudí, que tanto atañe a Rahm, fue preguntado un Reed que valoró su marcha como un tema "personal". "Ha sido una temporada loca. Volver al PGA es mi objetivo. Tenía que salir ahí fuera y ganar. Trabajar duro pero también jugar bien", explicó, como receta que recomendó a los jugadores que estén también pensando en el camino de vuelta a los circuitos tradicionales.