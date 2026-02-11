McIlroy asegura que Europa hará "todo lo posible" para que la Ryder 2027 se juegue "con el espíritu adecuado"

Archivo - El golfista norirlandés Rory McIlroy - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES 11 Feb. (PA Media/dpa/EP) -

El golfista norirlandés Rory McIlroy no quiere que se repitan los insultos de los que fue víctima durante la victoria de Europa sobre Estados Unidos en la Ryder Cup celebrada en Bethpage Black el año pasado cuando el torneo llegue a Irlanda en 2027 donde será obligación de los anfitriones hacer "todo lo posible para garantizar que el juego y los partidos se disputen con el espíritu adecuado".

McIlroy y su esposa, Erica Stoll, fueron objeto de repetidos insultos por parte de los espectadores cuando los europeos se hicieron con la victoria por 15-13 en el campo de Nueva York en septiembre. Los equipos volverán a reunirse en septiembre de 2027 en Adare Manor, en la localidad irlandesa de Limerick, y el jugador de 36 años cree que será su responsabilidad y de sus compañeros de equipo hacer frente a cualquier comportamiento indecoroso.

"Creo que es el equipo local el que debe marcar la pauta desde el principio de la semana. Si ves o escuchas algo, lo señalas inmediatamente. No es así como se debe jugar la Ryder Cup, no se ajusta al espíritu por el que se creó la Ryder Cup en primer lugar. Obviamente, haremos todo lo posible para garantizar que el juego y los partidos se disputen con el espíritu adecuado", aseguró McIlroy a los medios antes de afrontar esta semana la defensa de su título en el AT&T Pebble Beach Pro-Am, del PGA Tour estadounidense.

El británico considera que lo que le sucedió a él y a su esposa "fue algo puntual" y que se debió a que estaba "en el equipo contrario", por lo que no espera algo similar esta semana. "Espero que no sea así, ya se verá. Creo que la acogida que recibo en la mayoría de los sitios donde voy a jugar suele ser increíble y estoy profundamente agradecido por ello", subrayó.

McIlroy está por detrás del estadounidense Scottie Scheffler en la clasificación mundial de cara al torneo, pero sabe que solo la constancia le ayudará a acortar distancias con el número uno del mundo. "Nunca dejaré de alabar a Scottie porque es increíble en lo que hace y en cómo lo hace. Yo he tenido rachas buenas como esa, pero siempre he sido un poco más irregular. Creo que cualquiera que quiera alcanzar a Scottie o acercarse a él tendrá que jugar de forma constante, semana tras semana, como lo hace él. Es realmente el primero desde Tiger [Woods] que lo está consiguiendo", advirtió.