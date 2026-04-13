McIlroy repite en Augusta y gana su sexto 'major'

Rory McIlroy, Masters de Augusta - Europa Press/Contacto/Petter Arvidson

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El golfista norirlandés Rory McIlroy conquistó este domingo el Masters de Augusta por segundo año consecutivo, sexto 'Grand Slam' para su palmarés, después de una emocionante última jornada y por un golpe de ventaja sobre el número uno, Scottie Scheffler.

La 90 edición del 'major' de la chaqueta verde dejó un apasionante duelo de titanes, los mejores del ranking mano a mano, y McIlroy, que hasta el año pasado había acumulado más de una década de decepciones en Augusta National, volvió a salir vencedor.

El número dos del mundo, de 36 años, se convirtió en el cuarto golfista en la historia de Augusta en repetir título, tras Jack Nicklaus, Nick Faldo y, el último en hacerlo en 2022, Tiger Woods. McIlroy, que el sábado dilapidó una renta nunca vista de seis golpes tras dos jornadas, aguantó también un mal inicio este domingo.

El de Holywood firmó un 'doble-bogey' en el cuarto hoyo y otro 'bogey' en el seis, pero terminó los primeros nueve con mejores sensaciones. La pelea por tomar las riendas tuvo también sus altibajos y, en el hoyo 12, McIlroy arrancó de nuevo, con 'birdie' y otro más en el 13, para recuperar los dos golpes de ventaja.

Con ese colchón y pese a fallar en el tiro a 'green' del 16 y 17, o en la salida, que se fue a los árboles, del 18, el norirlandés pudo celebrar un segundo Masters, un año después de cortar su sequía y completar el ansiado 'Grand Slam'. Por detrás, a un golpe se quedó un Scheffler que demostró una vez más ser una máquina.

El número uno empezó a cuatro golpes de la cabeza, pero lanzó su órdago con los 'birdies' en el 15, 16, y el 17 que no entró por centímetros. En el segundo golpe del 18, que no alcanzó el 'green', murió el ataque de un Scheffler que se quedó en la orilla de haber tenido al menos el 'playoff' contra el número dos del mundo.

A dos golpes quedaron empatados en tercera posición con -10 el número tres, el estadounidense Cameron Young, el también americano Russell Henley y los ingleses Tyrrell Hatton y un Justin Rose que asaltó de inicio el liderato y fue fulminado en el Amen Corner, para quedarse a las puertas de la chaqueta verde como en 2025. La historia se repitió para un McIlroy que, liberado el año pasado con su 'Grand Slam' particular, agrandó su leyenda.

En cuanto a los españoles, Jon Rahm se despidió con su mejor actuación de los cuatro días, dentro del Top 40 después de una tarjeta de 68 golpes para el +1 en total. Sin duda, poco consuelo para el de Barrika, que sigue sin dar su mejor versión en los 'grandes' desde su fichaje por el LIV Golf, aunque no deja de estar entre los favoritos cada vez que llega uno de estos cuatro torneos.

Mientras, Sergio García, que compartió la ronda final con su compatriota, enseñó su lucha interna y sus malas sensaciones con otra mala jornada, que arrancó además destrozando su 'driver' tras la salida del segundo hoyo con la frustración de esta temporada. El de Borriol, campeón en 2017, terminó en +8, tercero por la cola.