Patrick Reed participará en el Open de España 2025

Archivo - El golfista estadounidense Patrick Reed durante el torneo del LIV Golf en Valderrama - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El golfista estadounidense Patrick Reed participará en el Open de España presented by Madrid, que se disputará en el Club de Campo Villa de Madrid entre el 9 y el 12 de octubre, según confirmaron este lunes los organizadores.

El texano, campeón del Masters de Augusta de 2018 y ganador en total de nueve torneos de la PGA estadounidense, se une de este modo a otros grandes nombres que estarán presentes en la capital junto a los españoles Jon Rahm y Sergio García.

Reed, que este 2025 volvió a pelear por la 'chaqueta verde' al concluir en la tercera posición y que es el actual número 73 del ranking mundial, repetirá presencia en este Open de España donde el año pasado concluyó en décima posición.