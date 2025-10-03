PGA de América cree que el público cruzó "la línea" en la Ryder Cup y se disculpará con McIlroy y su esposa

LONDRES 3 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

El director ejecutivo de la PGA de América, Derek Sprague, fue crítico con el comportamiento que sufrieron el norirlandés Rory McIlroy y el equipo de Europa la pasada semana por parte de los aficionados estadounidenses durante la Ryder Cup celebrada en el recorrido Bethpage Black y considera que se cruzó "la línea".

Los jugadores europeos fueron objeto de continuos abucheos e insultos durante toda la competición disputado en el campo neoyorquino, aunque acabaron ganándola por un ajustado 13-15. McIlroy, en particular, fue el blanco preferido de los aficionados locales e incluso su esposa Erica se vio por este comportamiento cuando una cerveza lanzada desde la multitud golpeó su sombrero en la jornada del sábado.

El presidente de la PGA de América, Don Rea, había restado importancia a la hostilidad del público, afirmando que las mismas cosas sucedieron cuando Europa organizó el torneo hace dos años, comentarios que fueron calificados como "ofensivos" por el inglés Matt Fitzpatrick.

Sin embargo, en declaraciones a 'Golf Channel', el CEO de la asociaciónj, Derek Sprague, se mostró más contundente con lo vivido en el Bethpage Black. "Es lamentable que la gente cruzara la línea la semana pasada. No hay lugar para eso en la Ryder Cup, ni en el juego del golf, no estamos contentos con lo que pasó", recalcó.

El directivo aseguró que planea disculparse con McIlroy y su esposa junto con otros miembros del equipo europeo. "No he hablado con Rory ni con Erica, pero sí que planeo enviarles un correo electrónico con mis más sinceras disculpas por lo ocurrido", advirtió. "Estoy deseando ponerme en contacto con Rory y Erica, y realmente con todo el equipo europeo", añadió.

"Rory puede haber sido un objetivo por lo bueno que es, pero todo el equipo europeo no debería haber sido sometido a eso. Me siento mal y pienso pedirles disculpas", sentenció Sprague, cuya postura difiere de la del presidente Rea, que, en una entrevista con la 'BBC' antes de los partidos individuales del domingo, sugirió que las mismas cosas habían pasado al revés cuando jugaron la Ryder en Roma hace dos años.