Premlall arrasa en el Estrella Damm Catalunya 2026

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El golfista sudafricano Yurav Premlall conquistó este domingo el Estrella Damm Catalunya Championship, torneo del DP World Tour, con una espectacular ventaja de 14 golpes sobre el segundo clasificado, estrenando a lo grande su palmarés.

Premlall, que tuvo en su mano romper el récord de la mayor victoria en el Circuito Europeo de Tiger Woods desde hace 26 años, terminó en -28 por los -14 de su compatriota Shaun Norris. El mejor español fue Alejandro del Rey, tercero empatado con -13, uno y dos golpes mejor que Rafa Cabrera Bello y Eugenio Chacarra.

A sus 22 años, Premlall entró en la última jornada con un cómodo liderato de cinco golpes y repitió el 63 del sábado, récord del campo, para ganar su primer torneo sin discusión, arrasando en el Real Club de Golf El Prat de Barcelona.