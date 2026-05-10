Premlall arrasa en el Estrella Damm Catalunya 2026

Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 10 mayo 2026 18:53
Seguir en

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El golfista sudafricano Yurav Premlall conquistó este domingo el Estrella Damm Catalunya Championship, torneo del DP World Tour, con una espectacular ventaja de 14 golpes sobre el segundo clasificado, estrenando a lo grande su palmarés.

Premlall, que tuvo en su mano romper el récord de la mayor victoria en el Circuito Europeo de Tiger Woods desde hace 26 años, terminó en -28 por los -14 de su compatriota Shaun Norris. El mejor español fue Alejandro del Rey, tercero empatado con -13, uno y dos golpes mejor que Rafa Cabrera Bello y Eugenio Chacarra.

A sus 22 años, Premlall entró en la última jornada con un cómodo liderato de cinco golpes y repitió el 63 del sábado, récord del campo, para ganar su primer torneo sin discusión, arrasando en el Real Club de Golf El Prat de Barcelona.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado