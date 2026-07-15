Rahm aspira a un duro British en Royal Birkdale

Archivo - Jon Rahm - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vasco Jon Rahm encabeza la amplia delegación de seis golfistas españoles que afrontan desde este jueves el Abierto Británico, último 'Grand Slam' de la temporada que se disputa en el recorrido de Royal Birkdale, en Southport (Inglaterra), castigado por un verano caluroso en la zona que promete calles muy firmes, mucho rodaje de bola y mucha táctica desde el 'tee'.

Rahm retoma la lucha por su tercer 'major' en un año en el que ha vuelto a sacar su mejor versión, ganador de dos torneos en el LIV Golf, en Hong Kong y México. Además, el de Barrika brilló por fin contra los mejores del mundo pero su segundo puesto en el Campeonato de la PGA no tuvo continuidad en el US Open del mes pasado.

El vasco falló el corte en Shinnecock Hills y, ahora, se encuentra con otro desafío que exige un juego preciso. El mítico Royal Birkdale espera seco y castigado por el sol, con unos 'greenes' firmes y rápidos. El campo de Southport está grabado en la historia del golf español con la actuación de Severiano Ballesteros en 1976, con tan solo 19 años.

El genio cántabro fue segundo pero dejó su tarjeta de presentación en uno de los escenarios más exigentes del golf, preludio de los tres Open Championship que conquistaría posteriormente (1979, 1984 y 1988). Rahm aspira a su tercer 'major' --US Open 2021 y Masters 2023-- y hacer otro guiño a su ídolo, en una 154º edición con amplia representación española.

La expedición la completan un Eugenio Chacarra en racha en el DP World Tour, Ángel Ayora, David Puig, Josele Ballester y el amateur Alejandro de Castro, que se clasificó jugando la previa. La Jarra de Clarete la defiende el número uno Scottie Scheffler, quien llega de fallar su primer corte en cuatro años durante el Abierto de Escocia. El estadounidense está pagando un bajón de juego en los 'greenes' y está lejos de ser el temible jugador que viene siendo.

Con todo, el campeón tendrá su protagonismo y ya demostró el año pasado que es capaz de lidiar con los campos británicos. Por su parte, el norirlandés Rory McIlroy, uno de los seis jugadores que han completado el 'Grand Slam', aspira a su séptimo 'major', segundo 'British' tras el que ganó en 2014. Los ingleses Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood y Justin Rose, o los estadounidenses Cameron Young y Xander Schauffele son también aspirantes.