Rahm empieza bajo par como mejor español en el British

Jon Rahm, Abierto Británico en Royal Birkdale - Europa Press/Contacto/David Blunsden

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm firmó un buen debut este jueves en el Abierto Británico, último 'Grand Slam' de la temporada, con una primera jornada de -1 en el recorrido de Royal Birkdale, en Southport (Inglaterra), el mejor español de los seis en liza, mientras que el número uno Scottie Scheffler espantó dudas.

Rahm comenzó con buena mano en uno de los campos más exigentes de la rotación del 'British' y recuperó una buena versión que no fue capaz de sacar hace un mes en el US Open, donde falló el corte. Del mismo modo, Scheffler, quien luchaba por la cima del ranking con el español antes de que el de Barrika se fuese al LIV Golf, recuperó un juego temible sobre todo con el 'putt', donde lo necesitaba más.

El golfista vasco bajó el par del campo inglés con un 'birdie' en el hoyo 3, otro en el 11 y una gran reacción a los palos del 14 y 15. Rahm supo sufrir tras esos dos 'bogeys' y firmó un 'birdie' más en el 17 para una tarjeta de 69. El dos veces campeón de 'Grand Slam' se quedó a cuatro golpes del primer líder de la 154 edición del Abierto Británico, el estadounidense Jackson Suber.

El americano irrumpió en cabeza con un -5, superando el -4 que habían dejado el inglés Dan Brown y el surcoreano Sungjae Im en el turno de mañana y compartiendo partido. Nueve jugadores terminaron en -3, entre los que destacan los estadounidenses Alex Smalley, quien hubiese sido líder de no ser por un 'doble-bogey' en el 18, Bryson DeChambeau y Cameron Young, o el escocés Robert MacIntyre.

En sesión matinal, Scheffler, dominador del golf los últimos años, hizo temblar el seco Royal Birkdale con cuatro 'birdies' en los primeros seis hoyos para recordar que es vigente campeón. Tras fallar en el Abierto de Escocia su primer corte en cuatro años o perder el Travelers Championship en el desempate, el texano se encontró con el 'putter' y guardó parte de esa renta para empezar en -2. El número dos del mundo, Rory McIlroy, no terminó de encontrar su juego y tendrá que remontar un estreno de altibajos y +2.

En cuanto al resto de españoles, un Eugenio Chacarra en racha en el DP World Tour terminó la primera jornada en el par; Josele Ballester empezó en 71 golpes (+1); y Ángel Ayora hizo +2, condenado en los dos últimos hoyos; mientras que el amateur Alejandro de Castro y David Puig sufrieron con +3 y +4.