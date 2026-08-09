Rahm gana por tercer año seguido el LIV Golf

Archivo - Jon Rahm - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm se proclamó campeón individual del LIV Golf por tercera temporada seguida, gracias una vez más a su regularidad y a las dos victorias de este año, pleno dominio desde que se uniera a un Circuito saudí que se tambalea.

El de Barrika se alzó ganador tras el desenlace este domingo del LIV Golf de Nueva York, disputado en el Trump National Golf Club Bedminster, donde se impuso el chileno Joaquín Niemann y donde el vasco terminó muy lejos de los primeros.

"Las últimas dos semanas no han sido las mejores. Diría que estoy orgulloso del inicio de la temporada. Ha sido genial. Ha sido un gran año. Me queda un sabor agridulce por lo mal que jugué esta semana", apuntó Rahm a los medios del torneo.

El exnúmero uno del mundo se impuso este 2026 en los LIV Golf de Hong Kong y México para cortar una sequía sin ganar que iba hacia los dos años. Rahm, de 31 años, rondó la victoria en el Campeonato de la PGA, pero no terminó de alcanzar un tercer 'Grand Slam' para su palmarés, en una temporada que fue de más a menos.

El de Barrika, campeón en los tres años disputados, sigue siendo bandera de un LIV Golf que inicia una era incierta, después de que el Fondo Soberano Saudí (PIF) retirara su cuantiosa inversión en el Circuito que nació en 2022 y confrontó con los tradicionales PGA y DP World Tour (Europeo). Una situación que podría hacer que algunos de los mejores golfistas del mundo emprendan el camino de vuelta.