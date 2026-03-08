Rahm rompe su sequía en el LIV de Hong Kong

Jon Rahm celebra en el podio su victoria en la prueba del LIV Golf de Hong Kong - Europa Press/Contacto/Tmhk

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm ha logrado este domingo la victoria en la tercera prueba del LIV Golf 2026, celebrada en Hong Kong (China), y rompe así con una sequía de 539 días sin conseguir un triunfo individual.

El golfista vasco, que llegaba a la cita china tras conseguir dos segundos puestos en Riad y Adelaida (Australia), culminó una actuación sensacional en el Hong Kong Golf Club con un -23 final, con tres golpes de ventaja sobre el belga Thomas Detry y cuatro sobre su compatriota Thomas Pieters.

Rahm afrontó el domingo empatado en cabeza con -17, lo que le obligaba a seguir en esa línea para que no se le escapase el triunfo. Cuatro 'birdies' sin fallo por los primeros ocho hoyos le pusieron en el camino correcto.

Para encarrilar la victoria, el golfista español encadenó cuatro 'birdies' consecutivos entre los hoyos 13 y 16, y el belga Detry (-20) fue el único que pudo seguir su ritmo. Por su parte, los españoles Sergio García y David Puig compartieron el octavo puesto con una tarjeta de -14.

Con este resultado, Rahm, que logra su primera victoria en un torneo puntuable para el ranking mundial desde el Masters de 2023, afianza su primera plaza en la clasificación de LIV Golf. Todo en una semana en la que se convirtió en protagonista por alquilar un avión privado para trasladar a Hong Kong a siete golfistas del LIV, entre ellos Detry, que se habían quedado atrapados en Dubái por el conflicto bélico en Oriente Medio.