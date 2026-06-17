Rahm vuelve a la carga en el US Open de Shinnecock Hills

Archivo - Jon Rahm, DP World Tour, Open España 2025, Club de Campo Villa de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm parte como uno de los favoritos a ganar el US Open, tercer 'Grand Slam' de la temporada que se disputa desde este jueves en Shinnecock Hills (Nueva York), un temible campo que, como en 2004 y 2018, quiere ser protagonista ante los mejores jugadores del mundo que lideran Scottie Scheffler y Rory McIlroy.

El de Barrika, dos veces ganador de 'majors' --US Open 2021 y Masters 2023--, encabeza además las opciones del golf español de brillar en el campo de Long Island, donde también representarán a la 'Armada' David Puig, Ángel Hidalgo y el debutante Rocco Repetto-Taylor, ganadores estos dos últimos de dos de los billetes en la previa disputada en Walton Heath Golf Club (Inglaterra).

Rahm viene demostrando que vuelve a ser el jugador que accedió a la cima del ranking mundial, último rival de un Scheffler que se afianzó en el número uno desde que el vasco se fue al LIV Golf. La millonaria marcha al circuito saudí ha perseguido a un Rahm que no volvió a rendir igual, sobre todo en los 'grandes', a pesar de haber ganado las dos temporadas disputadas en su nuevo calendario.

Cuando cumple una década de profesional, a sus 31 años, el de Barrika cortó su sequía de victorias esta campaña, ganando en Hong Kong y, después, en México. Pero, sobre todo, y tras un Masters de Augusta flojo, Rahm volvió a estar en la pelea por un 'major' el mes pasado en el Campeonato de la PGA, segundo. Hace dos semanas, rozó una bonita remontada en el torneo de Valderrama y, después de otra de descanso, llega a Nueva York en plena forma.

El español aspira a un tercer 'major' después de haber demostrado la calidad que hace falta para lidiar con la dureza habitual del US Open, con cuatro 'Top 10' en seis participaciones. Shinnecock Hills está dando mucho de qué hablar, por unos 'greens' tan duros y rápidos que podrían ni retener la bola con el viento que también se espera en Long Island. El Abierto de Estados Unidos no se entiende sin estos campos, sin llevar al límite a los mejores.

El número uno, Scheffler, sigue siendo una máquina de jugar al golf y está ante su primera oportunidad de completar el 'Grand Slam'. De ganar el domingo, el estadounidense se convertiría en el séptimo golfista de la historia en lograrlo, después de que McIlroy fuera el sexto con el Masters del año pasado (Ben Hogan, Gene Sarazen, Gary Player, Jack Nicklaus y Tiger Woods).

El norirlandés, que volvió a ganar en Augusta esta campaña, también persigue la historia en Nueva York, en busca del séptimo 'grande' para superar a Sir Nick Faldo como el mejor europeo, quince años después del primero precisamente en un US Open de sinsabores igualmente como en 2023 y 2024, segundo en ambos. La exigencia de Shinnecock Hills, en la fina línea entre el halago y la crítica como en sus dos últimas ediciones, garantiza más sorpresas.

Ante el desafío de Nueva York, epicentro del baloncesto, con la celebración de la épica NBA de los Knicks, y también del fútbol como sede del Mundial, se postulan además J.J. Spaun, el único que sobrevivió en Oakmont para llegar esta semana como campeón, los también estadounidenses Cameron Young, Xander Schauffele y Brooks Koepka, o los ingleses Matt Fitzpatrick o Justin Rose.