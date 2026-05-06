La RFEG acuerda con VITBIO integrar su tecnología OmniGmot Golfer para "optimizar el rendimiento" en la élite

Ilustración de la tecnología OmniGmot Golfer de VITBIO. - VITBIO

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Golf (RFEG) alcanzó un acuerdo con VITBIO, compañía especializada en tecnología deportiva avanzada, para integrar la herramienta OmniGmot Golfer en el alto rendimiento para su optimización a través de "datos objetivos y precisos".

VITBIO anunció este miércoles su desembarco comercial en España con el lanzamiento de OmniGmot Golfer, una solución integral diseñada para "transformar el entrenamiento en golf mediante analítica de alto nivel basada en inteligencia artificial y sensores propios", según un comunicado.

"El sistema OmniGmot Golfer se posiciona como una herramienta clave para jugadores profesionales, entrenadores y centros de alto rendimiento que buscan optimizar el rendimiento técnico a través de datos objetivos y precisos", agregó la nota de prensa.

En el marco de esta entrada en el mercado nacional, VITBIO se convirtió en nuevo patrocinio con la RFEG, un acuerdo por el que integrará su tecnología de biomecánica en el ecosistema de alto rendimiento y en el Centro de Tecnificación de la entidad. "Este acuerdo tiene como objetivo optimizar el rendimiento de jugadores y contribuir a la formación de entrenadores a través del uso de datos avanzados", expresó el comunicado.

A través de sensores integrados y modelos de inteligencia artificial, el sistema descompone el 'swing' en sus variables: equilibrio, postura, presión bajo los pies, anchura de la base, trayectoria del palo e impacto sobre la bola. Y OmniGmot Golfer funciona "en cualquier entorno, desde campos abiertos hasta instalaciones indoor, manteniendo siempre la misma capacidad de análisis", gracias a la integración de sensores de presión y movimiento dentro del dispositivo, junto a modelos de IA.