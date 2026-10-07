Sergio García: "Estoy en proceso de desligarme del circuito saudí"

El golfista español Sergio García - OPEN DE ESPAÑA

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Sergio García se mostró "con muchas ganas de hacerlo bien" esta semana en el Open de España que se celebra desde este jueves en el Real Club de Campo Villa de Madrid, un Abierto de los más importantes del DP World Tour, mirando ya a un 2027 de cambio profesional en el quiere jugar la Ryder Cup.

"Con muchas ganas de hacerlo bien, no solo por mí, sino por la gente, por la afición, por todos los que vienen a disfrutar de nuestro deporte", afirmó este miércoles ante los medios como recoge la web de la Real Federación Española de Golf, el líder de una 'Armada' que el martes conoció la baja de Jon Rahm.

El de Borriol, campeón en 2002, habló del cartel de un Open de grandes estrellas y de cómo espera el recorrido madrileño. "El campo está bien, ha llovido y está muy verde, bonito, pero lento, y eso afecta. No sé cuánto le va a costar al campo secarse", explicó.

"Tenemos que estar muy orgullosos del torneo que tenemos. Es de los más importantes del Tour y creo que siempre ha tenido buen nivel, mucho público y patrocinadores importantes. Creo que desde que está en Madrid se ha dado un paso adelante", añadió.

Por otro lado, el castellonense se mostró orgulloso del nivel de las nuevas generaciones. "Estoy muy orgulloso. Es magnifico que haya tantos y tan buenos, muy jóvenes, con mucha proyección. Ver gente de 22, 24 años con potencial y haciendo las cosas bien, con sus cartas del Tour y luchando por las del PGA, es estupendo. Conozco a David, Josele, Chacarra, tienen un potencial enorme", afirmó.

Sergio García habló también de su futuro. "Estoy en el proceso de desligarme del circuito saudí, pero existen limitaciones y restricciones que lo dificultan, espero que todo se clarifique para ver cuáles son las mejores opciones sin tener que ir a ningún tipo de juicio", apuntó sobre un adiós sin rencor.

"LIV es un producto que me ha gustado mucho, interesante y bonito. Se ha llevado un golf de alta calidad a muchos lugares del mundo. Además ha contribuido a que el PGA Tour mejorase, por lo que creo que ha sido positivo", argumentó.

Mirando a lo que viene, Sergio señaló a la Ryder Cup como gran objetivo del 2027. "En 2027 quiero jugar a gran nivel, es año Ryder y meterse en el equipo sería muy bonito o, al menos, contribuir como vicecapitán. Ya he hablado con Luke Donald de ello", dijo.

"Para conseguirlo quiero jugar todos los 'Grandes' posibles y subir en el Ranking Mundial. Volver a PGA es otra posibilidad, lo mismo que disputar el Champions. Me apetece jugar alguno de los 'grandes' de este Circuito. Si te mantienes bien físicamente y sigues con motivación, se puede", terminó.