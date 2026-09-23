Sergio García jugará el Open de España

Archivo - Sergio García durante el LIV Golf Andalucía de 2026 - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Sergio García, ganador del Masters de Augusta en 2017 y uno de los jugadores nacionales más reconocidos, jugará el Open de España presented by Madrid, cita del DP World Tour que se celebrará en el Club de Campo Villa de Madrid del 8 al 11 de octubre, según confirmó este miércoles la organización.

La presencia del castellonense se suma así a las otros nombres destacados como las de su compatriota Jon Rahm, el irlandés Shane Lowry, o el inglés Tyrrell Hatton, todos ellos habituales del equipo europeo de la Ryder Cup, o del británico Marco Penge, ganador el año pasado del evento.

El de Borriol ya sabe lo que es ganar este Open de España ya que lo hizo en el año 2002 en Gran Canaria, en lo que es uno de sus 16 triunfos en el DP World Tour, a los que se añaden 11 en el PGA Tour estadounidense y dos en el LIV Golf, además del Masters de Augusta de 2017 y de ostentar el récord de 28,5 puntos acumulados en la Ryder Cup.

"Sergio García regresa al escenario madrileño con la ilusión de volver a luchar por el título y añadir un nuevo capítulo a su extraordinaria relación con el golf español", apuntaron desde la organización del Open de España presented by Madrid.