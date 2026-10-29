Sergio García regresa al DP World Tour

El golfista español Sergio García, en el Open de España 2026, disputado en el Club de Campo Villa de Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Sergio García, de 46 años, anunció este jueves que abandona definitivamente el LIV Golf, circuito con la financiación de Arabia Saudí con el que pudo rescindir su contrato a principios de este mes, y que regresa al DP World Tour, también con la Ryder Cup 2027 como uno de sus objetivos.

"Durante esta temporada, estoy trabajando muy duro en mi juego y prestando especial atención a mantener una mentalidad fuerte y a mi salud mental. La próxima temporada jugaré en el DP World Tour", avanzó el español en un comunicado publicado en redes sociales.

Así, el ganador del Masters de Augusta en 2017 confirmó que deja el LIV Golf para volver a un circuito que ha sido "una parte muy importante" de su carrera, y en el que arrancó en 1999 con solo 19 años. "Estoy orgulloso de volver a sentirme como en casa allí. También me mantengo abierto a la posibilidad de volver al PGA Tour", agregó, aunque en este no podría jugar, si se clasifica, hasta agosto de 2027 por una cláusula de protección contra aquellos que estaban en el circuito con la financiación de Arabia Saudí.

"Hay algunos torneos fantásticos por todo el mundo en los que participar antes de Augusta el próximo abril, y estoy deseando volver al Masters. El año pasado me fui de Augusta decepcionado conmigo mismo y con mi actuación, y ahora estoy listo para demostrar lo que he aprendido y en qué punto me encuentro mentalmente", defendió sobre un torneo que le ha regalado "algunos de los mejores momentos" de su carrera. "Nada me gustaría más que luchar por otra chaqueta verde en un lugar tan especial", agregó.

Además, 2027 es año de Ryder Cup y se celebrará en el campo Adare Manor, situado en el Condado de Limerick, en Irlanda, del 17 al 19 de septiembre, y el Borriol quiere clasificarse para el Europa-Estados Unidos. "Nos espera un año importante, voy a darlo todo por cada oportunidad que se me presente de ganar más Majors y de participar en los eventos más importantes de este deporte", aseguró.

"Otro de mis objetivos es formar parte del equipo de la Ryder Cup y ser un activo para los chicos, sea cual sea mi papel. En el golf, todo hay que ganárselo y nada viene regalado. ¡Manos a la obra!", zanjó Sergio García su comunicado.