St Andrews desquicia a los españoles en el inicio del Open Británico

Rahm, el mejor de los cuatro aunque frustrado en un +1, lejos del primer líder, Cameron Young (-8)

Tiger Woods, castigado también por el mítico recorrido escocés

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Abierto Británico, último 'Grand Slam' del año, inició este jueves su 150º edición con una cruda experiencia para los golfistas españoles en el mítico recorrido de Saint Andrews, siendo Jon Rahm el mejor colocado en uno sobre par, lejos del primer líder, el estadounidense Cameron Young (-8).

Todo lo bonito e idílico del momento, la señalada visita a la cuna del golf, se convirtió en pesadilla para los cuatro representantes de España en el recorrido escocés. Después de una defensa bien tirada del US Open hace un mes, Rahm llegaba con la ambición y el juego a priori en buena comunión.

Sin embargo, el vasco tuvo que contenerse en más de una ocasión para no gritar a los cuatro vientos o soltar la rabia acumulada por las muchas opciones que se le escaparon con el 'putt'. No le funciona al de Barrika el juego corto y buscar la bandera no era tarea fácil en una jornada inaugural exigente.

Con el campo firme y rápido, y esas cientos de ondulaciones, controlar el juego largo era una asignatura dura. Rahm empezó con 'birdies' en el 3 y 6, pero la frustración con el 'putt' le fue haciendo perder el control de la vuelta en los segundos nueve, desde el 'bogey' en el 8 exactamente. La bola le esquivó varios hoyos por centímetros inclusive el amargo final en el 18.

El vasco, que sueña con emular a Severiano Ballesteros en estas calles llenas y creadoras de historia, tendrá que remar mucho, porque la jornada inaugural inspiró a 56 jugadores bajo par. Young, debutante en el circuito de la PGA y en su primer Open Británico, se quedó el liderato en solitario con ocho 'birdies' sin fallo.

El norirlandés Rory McIlroy y el australiano Cameron Smith fueron los favoritos que mejor respondieron, a dos y tres golpes de cabeza, mientras que nombres que resuenan como el número uno Scottie Scheffler, Dustin Johnson, Viktor Hovland, Lee Westwood, Ian Poulter y Bryson DeChambeau también están por ahí al acecho.

No es el caso de Tiger Woods, de vuelta en un 2022 en el que solo ha jugado Masters de Augusta, Campeonato de la PGA en el que se retiró en la tercera jornada y ahora el British. El estadounidense también tenía señalada la cita en su complicado calendario desde su grave accidente hace año y medio, y a los siete hoyos ya llevaba el +6 con el que terminó y que le dejan más fuera que dentro.

Volviendo a los españoles, Adri Arnaus terminó en dos sobre par, mientras que Sergio García y Pablo Larrázabal lo hicieron en +3. Para Arnaus fue un estreno "un poco aburrido", como comentó, porque no logró disfrutar de un juego entonado. Mientras, Sergio García tuvo una montaña rusa sobre todo en los segundos nueve hoyos.

El de Borriol volvió a mostrar con su 75 que atraviesa un momento complicado mentalmente, con altibajos e incapaz de acompañar los golpes buenos. Un 'triple-bogey' en el 17 fue la mayor losa del día, a pesar de que hizo 'birdie' en el 18. Por su parte, Larrázabal terminó decepcionado por fallar con el 'putt' y no sacar una versión que le ha llevado a dos títulos los últimos meses.