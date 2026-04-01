Tiger Woods declara a la policía que estaba mirando su teléfono antes de sufrir el accidente de tráfico

Archivo - Tiger Woods - Zac Goodwin/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 1 Abr. (dpa/EP) -

El golfista estadounidense Tiger Woods declaró a la policía que estaba mirando su teléfono móvil y cambiando de emisora de radio antes del accidente de tráfico que provocó su detención en Florida (Estados Unidos) el pasado viernes, según desvela el informe policial.

Woods pasó ocho horas en prisión, acusado de conducir bajo los efectos de algún tipo de sustancia, después de que su Land Rover volcara al chocar contra una furgoneta con remolque al que intentaba adelantar. El golfista de 50 años, ganador de 15 'majors', salió ileso y, aunque superó la prueba de alcoholemia, el sheriff del condado de Martin, John Budensiek, afirmó que se negó a someterse a un análisis de orina para detectar drogas.

Según una declaración jurada publicada el martes, los agentes que investigaban el caso observaron que Woods "sudaba profusamente" y se mostraba "letárgico y lento", con los ojos "inyectados en sangre y vidriosos". Admitió que "estaba mirando su teléfono móvil y cambiando de emisora de radio" en los momentos previos al accidente y que "no se dio cuenta de que el vehículo que tenía delante había reducido la velocidad".

Woods declaró a las autoridades que no había consumido alcohol, pero admitió que toma "algunos" medicamentos recetados y que los había tomado esa misma mañana, al tiempo que insistía en que no había consumido drogas ilegales.

Se observó que Woods, a quien también se le imputaron cargos por daños materiales y por negarse a someterse a una prueba legal, estaba "extremadamente alerta y hablador" y tuvo "hipo durante toda la investigación".

Se le hicieron varias pruebas de alcoholemia, en las que le costó seguir las instrucciones, lo que llevó a un agente a concluir: "Por su rendimiento en las pruebas y basándome en mi formación, conocimientos y experiencia, creo que las facultades normales de Woods estaban mermadas y que era incapaz de conducir el vehículo de forma segura".

Durante el registro de su vehículo, los investigadores encontraron dos pastillas blancas, que se identificaron como hidrocodona, un opioide recetado que se utiliza para tratar el dolor intenso. El conductor del otro vehículo, que había reducido la velocidad para girar hacia un camino de entrada desde la carretera de dos carriles, tampoco sufrió lesiones.

Woods fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia tras sufrir múltiples lesiones en las piernas a raíz de un grave accidente de tráfico en California en febrero de 2021. La declaración jurada indicaba que Woods afirmó haber sido sometido a 20 operaciones en la pierna como consecuencia de ese accidente, además de siete operaciones en la espalda, mientras que el informe también señalaba que Woods "cojeaba y tropezaba".

Woods también fue detenido por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en 2017 tras ser encontrado dormido al volante de su coche en Jupiter, en Florida. Posteriormente se declaró culpable de conducción temeraria tras revelarse que tenía cinco medicamentos recetados en su organismo en ese momento. En 2009 chocó con su coche contra una boca de incendios y un árbol frente a su casa, en un incidente que provocó un espectacular desmoronamiento de su vida privada.

Este último accidente se produce después de que Woods volviera a la competición por primera vez en más de un año en la última noche de juego de la competición indoor TGL el martes. Woods había declarado posteriormente que esperaba estar en forma para jugar en el Masters el mes que viene.