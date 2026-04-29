Trump elogia a Rory McIlroy por su "coraje inquebrantable"

Donald y Melania Trump junto a los reyes de Inglaterra Carlos III y Camilas - Aaron Chown/PA Wire/dpa

LONDRES 29 Abr. (PA Media/dpa/EP) - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió este martes su discurso durante un banquete en la Casa Blanca para pedir al golfista norirlandés Rory McIlroy que se pusiera de pie para elogiarle por su "coraje inquebrantable".

El mandatario estaba hablando durante una visita de Estado de los reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, cuando decidió interrumpir su discurso para dirigirse al británico, que se encontraba entre los asistentes invitados a la cena y que a principios de abril ganó el Masters de Augusta por segundo año consecutivo.

"El mundo entero se ha visto animado por este carácter distintivo y especial que compartimos. Esta audacia imparable, este coraje inconquistable. De verdad lo es, es inconquistable. Hablando de esto, ¿dónde está Rory McIlroy? ¿Puedes levantarte, Rory, por favor? Eso fue un valor inconquistable. Estuvo muy bien, Rory. No sé si eso le ayuda a hablar de lo maravilloso que fue el discurso, pero tuve que interrumpirlo porque vi a ese hombre ganar un torneo que fue muy duro. Enhorabuena, estoy muy orgulloso de ti", expresó Trump.

Aunque McIlroy acudió a la Casa Blanca, ha optado por no jugar el Cadillac Championship de esta semana, que se celebra en precisamente en uno de los campos del presidente estadounidense, el complejo Trump Doral National, no muy lejos de la casa que tiene el número dos del mundo en Florida.